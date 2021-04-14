Vogue UA назвав головний модний трофей весни-літа 2021. Фото

Любов Блажко
Любов Блажко
Мода
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Названо головний весняний тренд 2021

Журнал про моду Vogue UA назвав головну трендову річ цього сезону – брючний костюм.

Стілісти рекомендують звернути увагу на мінімалістичний, без надлишку декоративних елементів дизайн, який буде виглядати елегантно і при цьому практично. Відповідна інформація з'явилася на офіційній сторінці української версії Vogue в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Брючний костюм пастельного відтінку дозволить пом'якшити строгість образу, а такі додаткові елементи як зручний пояс і декоративні ґудзики на колошах додадуть вбранню характер та індивідуальність.

Крім того, експерти радять поєднувати костюм-двійку з однотонними водолазками – це одна з найуніверсальніших речей в гардеробі кожної жінки. Доповнити лук можна човниками світлого кольору і невеликою сумкою або клатчем пастельних тонів.

Як повинен виглядати цілісний образ.
Брючний костюм в тренді цієї весни.
Названа наймодніша річ весни-літа 2021
Брючний костюм актуальний в цьому сезоні.

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