Vogue назвал самых хорошо одетых женщин 2021 года. Фото

Дарья Дурова
Мода
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Самые хорошо одетые женщины-2021

Журнал Vogue определил 12 женщин-знаменитостей, которые были самыми стильными в 2012 году. В список попали супермодель Кейт Мосс, певицы Леди Гага и Рианна, актрисы Зендая, Анджелина Джоли, Джемма Чан и другие.

Как отметили эксперты Vogue, в этом году было множество по-настоящему запоминающихся моментов для мира моды. Звезды из этого рейтинга выбирали удачные образы как для светских мероприятий, так и для повседневных выходов в свет.

12 модниц, которые одевались лучше всех в 2021-м

  • Кейт Мосс

Супермодель в этом году попала на обложку британского Vogue. Ее стиль эксперты назвали новой классикой. В издании отметили: можно сказать, что Кейт заново изобретает велосипед, "но она – наше любимое напоминание" о том, что классика не выходит из моды, а скрытая роскошь часто бывает самой шикарной.

Видео дня
Мосс возле своего отеля в Париже, Франция
Звезда после показа Ричарда Куинна в отеле Londoner
Кейт Мосс на вечеринке в Лондоне, Англия. Июль 2021 года

  • Леди Гага

В 2021 году Гага стала "девушкой Gucci", сыграв в нашумевшем фильме о семье создателей известного бренда. Певица традиционно для себя экспериментировала: к примеру, надевала сапоги для стриптиза на огромном каблуке и платформе под элегантное летящее платье Gucci.

Леди Гага на премьере фильма "Дом Gucci"
Леди Гага выступила на 59-й инаугурации президента США в Капитолии, когда главой страны официально стал Джо Байден
Гага в стильном пиджаке

  • Зендая

Актеры Зендая и Тимоти Шаламе стали любимой парой на красных ковровых дорожках после премьеры фильма "Дюна". Поклонники заметили, что звезда, очевидно, является поклонницей винтажных вещей. Несмотря на возраст (актрисе 25 лет), Зендая в этом году чаще всего выбирала немного сдержанные и женственные образы, но всегда – с изюминкой.

Актриса Зендая на премьере "Человека-паука".
Зендая на красной дорожке в "голом" платье
Актриса в наряде с оголенным животом
Зендая на премьере "Дюны"

  • Дуа Липа

Поп-певица поставила перед собой задачу стать лицом молодежи, поддерживая всех, кто отстаивает эстетику 2000 года. В 2021-м Дуа Липа открыла показ Versace под свою собственную музыку, что только закрепило ее в топах самых стильных женщин современности.

Певица на The Fashion Awards 2021
Дуа Липа на вечеринке Versace & Frieze в ресторане Toklas в Лондоне
Анвар Хадид и Дуа Липа 21 сентября 2021 года в Нью-Йорке
Дуа Липа в Нью-Йорке

  • Рианна

В этом году был период, когда певица надевала свои самые лучшие наряды на простые ужины. "Назовите еще одну звезду, которая могла бы надеть пуховое одеяло на Met Gala и почти всех затмить", – написали в Vogue.

Рианна на Met Gala
Повседневный образ Рианны
Рианна в Бронксе, Нью-Йорк

  • Джордан Данн

Британская модель всегда была королевой обтягивающих и дерзких образов, но в этом году ее луки были особенно выразительными. Интересно, что Джордан попала в поле зрения модельного агента во время обычной прогулки по супермаркету в 2006-м.

Джордан Данн на гала-ужине BoF VOICES 2021
Модель на VIP-ужине в Лондоне
Данн на The Fashion Awards 2021

  • Изабель Юппер

Французская актриса появилась на Met Gala в бальном платье из мятого бархата темно-красного цвета, получив комплименты от модных критиков. В Vogue отметили, что в 2021-м у 68-летней иконы стиля было чему поучиться.

Изабель на Met Gala
Изабель Юппер была главой жюри 34-го Токийского международного кинофестиваля
Изабель на Парижской неделе моды во Франции

  • Джемма Чан

Британская актриса и экс-модель в текущем году стремилась "завоевать личные стильные рекорды", написали в издании. Чан умело работала с дизайнерами, которые соединяли национальные азиатские мотивы и современные детали.

Джемма на вечеринке в ночном клубе на Аннабель в Лондоне
Джемма Чан посещает на фотосессии, посвященной фильму "Вечные", в отеле De La Ville в Риме Италия
Чан на британской премьере "Вечные"

  • Анджелина Джоли

"Никто не носит Versace так, как Джоли", – сказано в рейтинге Vogue. Актриса не только стильно одевается сама, но и подает хороший пример детям. Так, ее дочь Захара "одолжила" у мамы мерцающее платье от кутюрье, которое Анджелина впервые показала на церемонии вручения "Оскара" в 2014 году.

Джоли с детьми на премьере фильма. Захара надела платье мамы
Анджелина Джоли в своем серебристом платье в 2014 году.
Анджелина на британской премьере "Вечные"
Джоли на красной дорожке

  • Зои Кравиц

"Назовите нас предвзятыми, но это не был бы список самых хорошо одетых женщин без Кравиц", – написали эксперты об американской актрисе и модели. Они отметили способность звезды умело переключаться между "шиком соседской девушки и потрясающе сексуальным гламуром с несколькими бриллиантами для компании".

Кравиц на Met Gala
Актриса в Майами-Бич, Флорида, США
Зои Кравиц на сцене

  • Синтия Эриво

34-летняя британская певица и актриса не забывала о том, что мода стремится к бегству от реальности. Чаще всего в 2021-м она появлялась на публике в ярких луках. К примеру, в зеленом бальном платье Valentino Stabilo на церемонии вручения награды "Золотой глобус".

Эриво на церемонии вручения награды Harper's Bazaar Women of the Year 2021
На премьере "Дома Gucci"
Эриво принимает церемонию вручения награды Black British Theater Awards 2021

  • Никола Кофлан

Ирландская актриса в этом году получила широкую известность благодаря сериалу "Бриджертоны". Как отметили в Vogue, всегда жизнерадостная звезда заняла нишу в причудливых нарядах от лучших модельеров.

Актриса на вечеринке Vogue x Tiffany & Co, Лондон
Кофлан на шоу Ричарда Куинна
Кофлан в Лондоне, Англия.

Как писал OBOZREVATEL, в рейтинге самых популярных королевских свадебных платьев в мире-2021 победил наряд герцогини Сассекской Меган Маркл. Несмотря на то, что бракосочетание знаменитости с принцем Гарри состоялось еще в 2018-м, платье Меган собрало больше всего запросов Google за текущий год.

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