Vogue назвал самых хорошо одетых женщин 2021 года. Фото

Журнал Vogue определил 12 женщин-знаменитостей, которые были самыми стильными в 2012 году. В список попали супермодель Кейт Мосс, певицы Леди Гага и Рианна, актрисы Зендая, Анджелина Джоли, Джемма Чан и другие.

Как отметили эксперты Vogue, в этом году было множество по-настоящему запоминающихся моментов для мира моды. Звезды из этого рейтинга выбирали удачные образы как для светских мероприятий, так и для повседневных выходов в свет.

Кейт Мосс

Супермодель в этом году попала на обложку британского Vogue. Ее стиль эксперты назвали новой классикой. В издании отметили: можно сказать, что Кейт заново изобретает велосипед, "но она – наше любимое напоминание" о том, что классика не выходит из моды, а скрытая роскошь часто бывает самой шикарной.

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Леди Гага

В 2021 году Гага стала "девушкой Gucci", сыграв в нашумевшем фильме о семье создателей известного бренда. Певица традиционно для себя экспериментировала: к примеру, надевала сапоги для стриптиза на огромном каблуке и платформе под элегантное летящее платье Gucci.

Зендая

Актеры Зендая и Тимоти Шаламе стали любимой парой на красных ковровых дорожках после премьеры фильма "Дюна". Поклонники заметили, что звезда, очевидно, является поклонницей винтажных вещей. Несмотря на возраст (актрисе 25 лет), Зендая в этом году чаще всего выбирала немного сдержанные и женственные образы, но всегда – с изюминкой.

Дуа Липа

Поп-певица поставила перед собой задачу стать лицом молодежи, поддерживая всех, кто отстаивает эстетику 2000 года. В 2021-м Дуа Липа открыла показ Versace под свою собственную музыку, что только закрепило ее в топах самых стильных женщин современности.

Рианна

В этом году был период, когда певица надевала свои самые лучшие наряды на простые ужины. "Назовите еще одну звезду, которая могла бы надеть пуховое одеяло на Met Gala и почти всех затмить", – написали в Vogue.

Джордан Данн

Британская модель всегда была королевой обтягивающих и дерзких образов, но в этом году ее луки были особенно выразительными. Интересно, что Джордан попала в поле зрения модельного агента во время обычной прогулки по супермаркету в 2006-м.

Изабель Юппер

Французская актриса появилась на Met Gala в бальном платье из мятого бархата темно-красного цвета, получив комплименты от модных критиков. В Vogue отметили, что в 2021-м у 68-летней иконы стиля было чему поучиться.

Джемма Чан

Британская актриса и экс-модель в текущем году стремилась "завоевать личные стильные рекорды", написали в издании. Чан умело работала с дизайнерами, которые соединяли национальные азиатские мотивы и современные детали.

Анджелина Джоли

"Никто не носит Versace так, как Джоли", – сказано в рейтинге Vogue. Актриса не только стильно одевается сама, но и подает хороший пример детям. Так, ее дочь Захара "одолжила" у мамы мерцающее платье от кутюрье, которое Анджелина впервые показала на церемонии вручения "Оскара" в 2014 году.

Зои Кравиц

"Назовите нас предвзятыми, но это не был бы список самых хорошо одетых женщин без Кравиц", – написали эксперты об американской актрисе и модели. Они отметили способность звезды умело переключаться между "шиком соседской девушки и потрясающе сексуальным гламуром с несколькими бриллиантами для компании".

Синтия Эриво

34-летняя британская певица и актриса не забывала о том, что мода стремится к бегству от реальности. Чаще всего в 2021-м она появлялась на публике в ярких луках. К примеру, в зеленом бальном платье Valentino Stabilo на церемонии вручения награды "Золотой глобус".

Никола Кофлан

Ирландская актриса в этом году получила широкую известность благодаря сериалу "Бриджертоны". Как отметили в Vogue, всегда жизнерадостная звезда заняла нишу в причудливых нарядах от лучших модельеров.

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