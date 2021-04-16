Vogue назвал модное платье весны 2021. Фото
Журнал о моде Vogue UA назвал трендовым платьем этого сезона – приталенную модель А-силуэта. Оно отличается от других универсальностью и практичностью.
Стилисты рекомендуют обратить внимание на платья с полным отсутствием декора, где все внимание будет на четко очерченной линии талии, что сделает силуэт женственным и утонченным. Соответствующая информация появилась на официальной странице украинской версии Vogue в Instagram (чтобы просмотреть фото, просскролльте до конца страницы).
Также классический фасон освежат контрастные рукава-буфы по мотивам моды 1940-х. По словам экспертов, такие романтические платья можно дополнить альтернативой классической сумке – например, двумя компактными кошельками, куда поместится самое необходимое, а также туфлями-лодочками на каблуке.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Андре Тан поделился с поклонниками новинкой из своей коллекции –платьем, которое скроет любые недостатки и не сковывает движения. Наряд имеет обнаженные плечи, объемные рукава и вставки из французского кружева.
Также платки снова вернулись в моду. Эксперт Лилия Терещенко рассказала, что в этом сезоне актуальны как однотонные платки, так и с ярким, необычным принтом.