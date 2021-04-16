Vogue назвал модное платье весны 2021. Фото

Журнал о моде Vogue UA назвал трендовым платьем этого сезона – приталенную модель А-силуэта. Оно отличается от других универсальностью и практичностью.

Стилисты рекомендуют обратить внимание на платья с полным отсутствием декора, где все внимание будет на четко очерченной линии талии, что сделает силуэт женственным и утонченным. Соответствующая информация появилась на официальной странице украинской версии Vogue в Instagram (чтобы просмотреть фото, просскролльте до конца страницы).

Также классический фасон освежат контрастные рукава-буфы по мотивам моды 1940-х. По словам экспертов, такие романтические платья можно дополнить альтернативой классической сумке – например, двумя компактными кошельками, куда поместится самое необходимое, а также туфлями-лодочками на каблуке.

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