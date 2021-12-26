Вместо платья: идеи образов на Новый год-2022, которые помогут выделиться

До Нового года меньше недели, а это значит, что предпраздничный шоппинг набирает обороты. Девушки судорожно "охотятся" за идеальным платьем для торжественного вечера. Однако, чтобы выделиться из толпы нарядных модниц, стоит присмотреться к другим элементам гардероба, в которых вы будете выглядеть не менее эффектными и более оригинальными.

Женский журнал Marie Claire собрал 4 идеи для образа в новогоднюю ночь для тех, кто хочет встретить 2022-й не в платье. К слову, в таких нарядах вы наверняка будете чувствовать себя комфортнее, а со временем они смогут стать частью ваших повседневных аутфитов. Ведь согласитесь, зачастую платья, купленные на праздники, скромно пылятся на вешалке после разового применения.

Костюм

Брючный костюм должен быть в гардеробе каждой современной модницы. Желательно, не в одном экземпляре. Новый год – отличный повод пополнить свою коллекцию. Наденьте под пиджак простую белую рубашку или топ. Подберите контрастные по фактуре брюки. Добавят женственности образу туфли на высоком каблуке, но если вы, напротив, хотите выдержать стиль денди, отдайте предпочтение лакированным лоферам.

Видео дня

Сторонницам костюмов мужского кроя понравится черная классика, которую можно дополнить массивными украшениями. Если же вам по душе приталенные фасоны, то поэкспериментируйте с цветами и принтами наряда.

Комбинезон

Вечерним комбинезонам все чаще отдают предпочтение звезды, появляющиеся на "красных дрожках". Встретить Новый год можно в этом наряде из атласа, бархата, сатина или жаккарда. В идеале подобрать туфли или ботинки на каблуке – плоский ход упрощает образ.

Юбка

Под юбку длины мини, макси или миди подберите необычный топ или классическую блузу. Дополнят наряд бархатные босоножки на высоком каблуке или ботильоны: выбирайте обувь, исходя из программы вечера.

Брюки + топ или блуза

Тем, кто боится показаться к классическом костюме слишком официальным и строгим, стоит присмотреться к необычным сочетаниям брюк с блузами и яркими топами. Штаны вовсе не обязательно выбирать из хлопка или денима. Это может быть кожа, замш, бархат, атлас и многие другие материалы. Не отказывайтесь от пайеток – если сиять, то по максимуму.

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