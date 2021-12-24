Маникюр на Новый год: 20 модных идей на любой вкус

Настроение предстоящих праздников проявляется во всем, а особенно в женском маникюре. Определиться с цветом лака, формой ногтей и тем самым дизайном – мучительное испытание для каждой девушки в преддверии Нового года.

Из всего изобилия всевозможных идей для маникюра OBOZREVATEL выбрал для вас топ-20. Идеальный вариант для себя найдут как сторонницы практичного минимализма, так и любительницы ярких оттенков и необычных рисунков.

Последние сезоны среди тенденций в маникюре, как и в макияже, и в одежде, – простота. Однотонные ногти никогда не будут надоедать. Выберите актуальный этой осенью и зимой шоколадный цвет или яркий электрик. Не хотите глянцевый – делайте матовый. Смотрится аккуратно и нарядно одновременно.

Видео дня

Кто не любит французский маникюр – тот, скорее всего, никогда его не делал. Перед Новым годом хочется добавить праздника даже на ногти, поэтому смело экспериментируйте с рождественскими мотивами. Если же не хотите рисовать шапочку Деда Мороза, то сделайте разноцветный или золотой френч.

Ну а какой праздник без символа Нового года? Рисуйте лапки тигра, кошачьи следы, животные принты и все, что взбредет в голову – будет точно актуально. Не забывайте про нарядную елку с гирляндой и рождественские пряники. Главное, не соединять все и сразу.

Чтобы маникюр выглядел ярко, но аккуратно и не слишком вычурно, используйте спокойные базовые цвета, хорошо сочетающиеся между собой.

Сторонники "спокойного" дизайна могут присмотреться к следующим вариантам. Нюдовая основа не только аккуратно смотрится, но еще и очень долго служит. Поэтому, если во время праздников вы планируете путешествие, то идеи с бежевым лаком – самое то.

Ранее OBOZREVATEL писал, какой макияж сделать в новогоднюю ночь. Визажист рассказал про пять трендов, которые помогут выглядеть ярко и эффектно на празднике.