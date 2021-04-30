Вещи из натурального льна названы главным хитом сезона. Фото

Льняные вещи продолжают держатся в трендах уже не первый сезон, и весна-лето 2021 тоже не стали исключением. Так, стилисты рекомендуют запастись платьями, костюмами и накидками из натурального льна.

Издание Elle пишет, что главный и самый огромный плюс вещей из льна заключается в том, что этот материал спасает в знойную жару и позволяет телу дышать (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, дизайнеры назвали самые актуальные комбинации и сочетания, которые пригодятся для разных мероприятий и будут смотреться беспроигрышно.

Рубашка и шорты Atelier Handmade

Платье-халат LessLess

Костюм J`amemme

Платье Sleeper

Накидка Balcony Garmet

Рубашка Katimo

Кимоно Verba

Мини-платье Zara

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее трендом весенне-летнего сезона 2021, кроме "рыбацких" сандалий, стала практичная плетеная обувь. В ней удобно отправиться в жаркую погоду на прогулку, сочетая с цветочными сарафанами, классическими льняными рубашками, шортами бермудами и юбками макси.