Вечная классика: три лучших идеи образов с юбкой бохо, от которых в восторге все модницы. Фото

Юбка бохо – вечная классика в гардеробе любой изящной леди. Свободный крой и простой дизайн помогут стилизовать ее в женственном образе, а также сделают актуальной в любое время года.

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Редакторы Vogue рассказали о самых стильных решениях в этом году с = модной юбкой. Спойлер: можно забыть о скучных моделях и дать волю фантазии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Графический дизайн

Графический узор станет стильной и более интересной альтернативой горошку или цветочкам. В образе такая юбка станет акцентом и поможет выделиться из толпы людей в однотонных нарядах. Дополнить оригинальную модель можно менее детализированным верхом, чтобы образ выглядел гармонично.

На завязках

Без сомнения, юбка без лишних украшений и декора будет смотреться лаконично, но из-за этого легко создать скучный образ. Помочь разбавить однотонный наряд могут завязки в тон. В таком случае можно смело дополнять низ более интересным верхом и акцентрой обувью.

С оборкой и асимметричным разрезом

Соблазнительность и женственность свободной юбке бохо может добавить асимметричная оборка с вырезом. Она будет выглядеть легче и практичнее в образе, чем целостный вариант.

Раньше OBOZREVATEL писал о том, как носить шорты, чтобы выглядеть "дорого". Не все модели уместны для ношения в городе. Иногда вы рискуете выглядеть "пляжно". Этого эффекта можно избежать, если помнить простые советы.

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