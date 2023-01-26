В разгар ''леопардового'' флешмоба Энн Хэтэуэй появилась на модном показе в total look с ''хищным'' принтом. Фото

Известная американская актриса Энн Хэтэуэй побывала на показе Valentino Haute Couture в рамках Недели моды в Париже. Знаменитость удивила нарядом, продемонстрировав на ковровой дорожке роскошное платье в леопардовый принт. Звезда случайно поддержала украинский флешмоб, который завирусился в соцсетях.

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На мероприятие Хэтэуэй пришла со своим мужем, Адамом Шульманом, передает Daily Mail. В последние дни украинский бомонд выкладывает фотографии, на которых есть хоть одна вещь с "хищным" принтом. Таким образом селебрити хоятят надавить на канцлера Германии, чтобы он передал стране танки Leopard. Энн непреднамеренно поддержала тренд (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Актриса позировала перед камерами в мини-платье с леопардовым принтом от роскошного модного дома. Свой образ она дополнила леггинсами и туфлями-лодочками с аналогичным рисунком. Американка не забыла и о маленькой элегантной сумочке.

Энн Хэтэуэй замужем за дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом. В ноябре 2011 года пара объявила о помолвке. 24 марта 2016 года у супругов родился сын Джонатан, а в ноябре 2019 – еще один наследник Джек. Оскароносная актриса редко выходит в свет со своим возлюбленным, потому каждое их совместное появление становится новостью.

В начале войны голливудская звезда в своем Instagram опубликовала пост, в котором попросила всех неравнодушных внести пожертвование в один из фондов, помогающих украинцам. Сама Энн сделала пожертвование в фонды "Красного Креста Украины", UNICEF и Save the Children.

"Мир – это право человека. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в пожертвованиях (везде, где вы можете). Я посылаю свои искренние молитвы народу Украины" – написала селебрити 8 марта 2022 года у себя в личном блоге.

Немного раньше OBOZREVATEL рассказывал, что рэп-исполнительница Доджа Кэт удивила своим образом на модном показе в Париже. Она появилась на вечере в красном шелковом бюстье и юбке, а также с огромным количеством кристаллов Swarovski на коже, которые крепились вручную. Наряд знаменитости назвали "Ад Доджи", делая отсылку к "Божественной комедии" Данте.

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