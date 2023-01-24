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Певица Doja Cat удивила нарядом на модном показе в Париже: приклеила на кожу 30 тыс. кристаллов Swarovski. Фото

Виктория Ряполова
Мода
2 минуты
1,9 т.
Певица Doja Cat удивила нарядом на модном показе в Париже: приклеила на кожу 30 тыс. кристаллов Swarovski. Фото

23 января во Франции стартовал Paris Fashion Week Show. Звездой модного показа стала американская рэперша и продюсер Доджа Кэт. Она появилась на мероприятии в красном наряде и с 30 тыс кристаллов на ее коже. Все камни крепились вручную.

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Об этом сообщает издание Billboard. Певице пришлось просидеть, не двигаясь, 5 часов. Ее лицо, голову, бюст, шею, руки и ноги покрыли красной краской и такого же оттенка кристаллами Swarovski. Эпатажная звезда надела красное шелковое бюстье, юбку ручной вязки, лакированные сапоги и накидку (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Наряд знаменитости назвали "Ад Доджи", делая отсылку к "Божественной комедии" Данте, где стирается граница между материальным миром и искусством. Над образом Кэт работала известная визажистка Пэт Макграт.

Певица Doja Cat удивила нарядом на модном показе в Париже: приклеила на кожу 30 тыс. кристаллов Swarovski. Фото
Певица Doja Cat удивила нарядом на модном показе в Париже: приклеила на кожу 30 тыс. кристаллов Swarovski. Фото

Чтобы удобнее было прикреплять камушки на голове, Пэт надела на певицу специальную шапочку. В своем Instagram она написала: "Невероятное терпение Доджи в течение 4 часов и 58 минут, которые понадобились для создания образа, когда ее покрывали более 30 000 нанесенных вручную кристаллов Swarovski, вдохновляло. Конечный продукт был волшебным, завораживающим шедевром искрящегося блеска".

Певица Doja Cat удивила нарядом на модном показе в Париже: приклеила на кожу 30 тыс. кристаллов Swarovski. Фото
Певица Doja Cat удивила нарядом на модном показе в Париже: приклеила на кожу 30 тыс. кристаллов Swarovski. Фото
Певица Doja Cat удивила нарядом на модном показе в Париже: приклеила на кожу 30 тыс. кристаллов Swarovski. Фото

Doja Cat – это сценический псевдоним рэп-исполнительницы из Америки Амалы Ратны Зандиле Дламини. Она обрела известность благодаря песне "Mooo!" 2018 года, которая стала вирусной на YouTube и попала в списки лучших видео года. В этом же году Доджа выпустила свой дебютный студийный альбом Amala. Девушке 27 лет и она часто шокирует общество своими экстравагантными нарядами.

Певица Doja Cat удивила нарядом на модном показе в Париже: приклеила на кожу 30 тыс. кристаллов Swarovski. Фото

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