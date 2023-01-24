Певица Doja Cat удивила нарядом на модном показе в Париже: приклеила на кожу 30 тыс. кристаллов Swarovski. Фото

23 января во Франции стартовал Paris Fashion Week Show. Звездой модного показа стала американская рэперша и продюсер Доджа Кэт. Она появилась на мероприятии в красном наряде и с 30 тыс кристаллов на ее коже. Все камни крепились вручную.

Видео дня

Об этом сообщает издание Billboard. Певице пришлось просидеть, не двигаясь, 5 часов. Ее лицо, голову, бюст, шею, руки и ноги покрыли красной краской и такого же оттенка кристаллами Swarovski. Эпатажная звезда надела красное шелковое бюстье, юбку ручной вязки, лакированные сапоги и накидку (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Наряд знаменитости назвали "Ад Доджи", делая отсылку к "Божественной комедии" Данте, где стирается граница между материальным миром и искусством. Над образом Кэт работала известная визажистка Пэт Макграт.

Чтобы удобнее было прикреплять камушки на голове, Пэт надела на певицу специальную шапочку. В своем Instagram она написала: "Невероятное терпение Доджи в течение 4 часов и 58 минут, которые понадобились для создания образа, когда ее покрывали более 30 000 нанесенных вручную кристаллов Swarovski, вдохновляло. Конечный продукт был волшебным, завораживающим шедевром искрящегося блеска".

Doja Cat – это сценический псевдоним рэп-исполнительницы из Америки Амалы Ратны Зандиле Дламини. Она обрела известность благодаря песне "Mooo!" 2018 года, которая стала вирусной на YouTube и попала в списки лучших видео года. В этом же году Доджа выпустила свой дебютный студийный альбом Amala. Девушке 27 лет и она часто шокирует общество своими экстравагантными нарядами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что певица Бейонсе выступила на открытии отеля в Дубае в платье украинского бренда Frolov. Всего за вечер звезда сменила 4 наряда. Это был ее первый концерт с 2018 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!