В моду возвращаются мешковатые брюки с низкой посадкой: с чем носить бэгги

Для поклонников хип-хопа и R&B 90-х отличная новость – в моду возвращаются мешковатые брюки с низкой посадкой (бэгги). Этот элемент гардероба был главным атрибутом рэперов того времени, а сегодня он покоряет показы модных брендов.

Стилисты Vogue заметили бэгги на подиумах у Balenciaga, Stella McCartney, Valentino, Miu Miu и многих других в весенне-летних коллекциях 2022. Также эксперты призывают тех, кто хочет быть в тренде, пополнить свой гардероб рэперскими брюками (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Отметим, что носить такие штаны можно практически с чем угодно:

Бэгги со свободной футболкой и кроссовками;

Бэгги с черной водолазкой, жилетом и каблуками;

Бэгги с длинным пальто и туфлями-лодочками;

Многие знаменитости уже взяли на заметку себе такой стиль и отлично используют его не только повседневной жизни, но и на вечеринках.

Например, Ким Кардашьян носила бэгги еще в 90-х, а скандинавская модница Перниль Тейсбек демонстрирует такой стиль сегодня. А также фэшн-инфлюенсер Камиль Шарьер предпочитает носить более строгий вариант образа с бэгги.

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