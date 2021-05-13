В моду вернулись популярные леггинсы со штрипками: с чем их носить

В сезоне весна-лето 2021 на пике популярности леггинсы со штрипками – это спортивные треники, которые носили давным-давно. Сейчас эта вещь стала самой любимой в гардеробе модниц, заменяя базовые джинсы и брюки.

Леггинсы можно носить в любое время года. Различные модели выпускают такие известные бренды как Jacquemus, Saint Lauent, Chanel, Isabel Marant и Balenciaga. Об этом пишет журнал о моде Vogue UA (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В этом сезоне модницы выбирают леггинсы со штрипками, однако теперь штрипка служит не фиксатором, а декоративным элементом в образе. Их можно надевать с каблуками, кроссовками, брогами и лоферами на массивной подошве, а также классическими балетками.

Нужно помнить: если вы надеваете обтягивающий низ, то сверху должна быть объемная одежда: маскулинный жакет, рубашка из мужского гардероба, свободный бомбер или худи.

Кроме того, есть два варианта стилизации, как правильно носить подобные леггинсы: заправить штрипку внутрь обуви, либо же натянуть сверху.

Напомним, ранее писали, что в сезоне осень-зима 2021/2022 в тренде будут мини-платья с бахромой, сверкающие наряды в оттенке серебра, яркие цвета и незаурядные принты. В прошлом осенне-зимнем сезоне бахрома покорила мир моды и поэтому не собирается сдавать свои позиции и в 2021-2022 годах.

Кроме того, платки снова вернулись в моду. Эксперт Лилия Терещенко рассказала, что в этом сезоне актуальны как однотонные платки, так и с ярким, необычным принтом.

Как сообщал OBOZREVATEL, панама в весенне-летнем сезоне 2021 перестала быть аксессуаром исключительно пляжного стиля, перейдя в список вещей, которые отлично сочетаются с повседневной одеждой. Так, здесь пригодятся как рубашки в клетку и цветочные платья, так и льняные брюки.