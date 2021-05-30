В Исландии создали одежду-желе, которую можно растопить и переделать. Фото

Дизайнер из Исландии Валдис Стейнарсдоттир создала серию бесшовных полупрозрачных топов-желе. Если такая одежда надоест или износится, ее можно будет расплавить и "перекроить".

Метод производства топов-желе – безотходный, сообщает Dezeen. Их делают из желатина или агара, к которым добавляют воду, натуральные красители и сахарный спирт. Последний помогает добиться необходимого уровня пластичности.

Полученную смесь заливают в форму в виде топа. Если на форме есть узор, он останется на вещи. Одежда-желе застывает приблизительно за сутки.

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По словам Стейнарсдоттир, ее желейные топы долговечны, но если они износились, их можно вновь растопить до жидкой желейной смеси и разлить в новые формы.

Как пишет Dezeen, бесшовные топы-желе актуальны, поскольку каждый год модная индустрия производит более 60 миллиардов квадратных метров текстильных отходов: лекала вырезают из крупных рулонов ткани.

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