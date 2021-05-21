Андре Тан показал универсальный фасон платья на лето. Фото

Известный украинский дизайнер Андре Тан заявил, что сарафан свободного кроя с оголенными плечами является универсальным, и подойдет как для летнего отпуска, так и для прогулок в городе. Комбинировать наряд можно с соломенной шляпой и обувью на каблуке.

Об этом модельер рассказал на своей странице в Instagram, записав несколько соответствующих stories (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).Он добавил, что вещь стоит выбирать пастельных оттенков. К примеру, модный в этом году фисташковый.

"Сарафан с отрытыми плечами пригодится и для идеального отпуска, и для городской суеты. Во-первых, оголенные плечи – хит этого сезона. Во-вторых, кружево на рукавах и расклешенный подол подойдет всем без исключения", – объяснил подробнее эксперт.

Кроме того, если захочется подчеркнуть талию, то для этого отлично подойдет широкий пояс.

Как сообщал OBOZREVATEL: