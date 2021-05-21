Андре Тан показал универсальный фасон платья на лето. Фото
Известный украинский дизайнер Андре Тан заявил, что сарафан свободного кроя с оголенными плечами является универсальным, и подойдет как для летнего отпуска, так и для прогулок в городе. Комбинировать наряд можно с соломенной шляпой и обувью на каблуке.
Об этом модельер рассказал на своей странице в Instagram, записав несколько соответствующих stories (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).Он добавил, что вещь стоит выбирать пастельных оттенков. К примеру, модный в этом году фисташковый.
"Сарафан с отрытыми плечами пригодится и для идеального отпуска, и для городской суеты. Во-первых, оголенные плечи – хит этого сезона. Во-вторых, кружево на рукавах и расклешенный подол подойдет всем без исключения", – объяснил подробнее эксперт.
Кроме того, если захочется подчеркнуть талию, то для этого отлично подойдет широкий пояс.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее платье в пасторальном стиле стало главной модной находкой лета 2021. Ключевыми элементами этого стиля являются простые линии, мягкие формы, натуральные ткани и природные оттенки.
Также названы самые модные купальники лета 2021. Стилист Екатерина Полякова рассекретила, что летом 2021 актуальными будут яркие, ретро, минималистичные, с асимметрией и кроше купальники. По ее словам, эти варианты станут "летней классикой" и смогут подчеркнуть талию.