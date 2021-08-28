Модели легли в гроб на показе коллекции одежды для похорон в Днепре. Фото

В Днепре создали коллекцию погребальной одежды для женщин. Модели, которые презентовали наряд, вынуждены были лечь в гроб.

Автором уникальной идеи является одно из ритуальных агентств города. Там объяснили, что женщина всегда должна выглядеть стильно и красиво – даже на собственных похоронах. Об этом сообщает "Дніпро Обласний" (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Чтобы правильно презентовать погребальные наряды, молодым девушкам пришлось лечь в гробы. Они позировали из закрытыми глазами и сложили руки необходимым образом. У некоторых из них также были цветы.

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Кроме того, возле белых гробов стояли погребальные венки.

На моделях были платья самых разных цветов: золотого, красного, синего, черного и других. На головах у них были платки.

"Смерть моде не помеха: в Днепре представили коллекцию женской одежды для похорон. Таким образом отличились в одном из ритуальных агентств города. Там уверены, что женщина должна хорошо выглядеть, даже когда отправляется в последний путь. Чтобы продемонстрировать необычный наряд, моделям пришлось лечь в гроб", – говорится в источнике.

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