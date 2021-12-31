В чем встречать год Голубого Тигра. 8 готовых образов для женщины и мужчины

Если верить восточному календарю животных, то Новый 2022 год нельзя встречать в красной одежде, ведь этот цвет раздражает Черного Водяного Тигра. Персональный стилист из Киева Оксана Онуфрийчук, которая проходила обучение в Французском институте моды, подобрала готовые варианты парных образов для вечеринки в новогоднюю ночь.

Эксперт на своей странице в Instagram рассказала, что в этот праздник будут актуальными все цвета, связанные с водной стихией: от цвета морской пены до глубокого черного. Можно использовать и зеленый, ведь Тигр – житель джунглей.

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"Уместны оттенки синего, голубого, цвет морской волны или бирюзовый", – написала стилист. Яркие цвета она советует соединять с базовыми, чтобы расставить акценты и не перенасытить лук.

Так, в ее подборке яркие блузы сочетаются со спокойным низом, а платья насыщенных цветов дополнены классическими аксессуарами.

Онуфрийчук отметила: пар и лед – тоже проявление воды. То есть, можно выбирать вещи оттенка легкой дымки, металла, серо-сиреневые, пепельные, белые, блестящие наряды.

"Тигр – житель джунглей, поэтому актуальны яркие сочные краски зелени в паре с черным цветом. Знатоки фэншуй говорят, что такое контрастное сочетание привлекает удачу", – написала стилист.

Кроме того, весьма кстати будет классическая тигриная расцветка – к примеру, на аксессуарах или туфлях.

Полный пост эксперта по стилю:

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