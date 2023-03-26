Утратили свою актуальность: топ-3 футболок, которые точно не стоит покупать на лето

Весна радует солнечными безветренными днями, а онлайн-магазины и витрины шоурумов соблазняют покупать легкую одежду на теплое время года. Вполне логично подготовиться к сезону маек, шорт и легких сарафанов заранее. Если вы как раз сейчас планируете покупку новой футболки на лето, то наш материал будет вам полезен.

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Так, украинская блогер-стилист Алина Михайленко в своем TikTok рассказала, какие футболки точно не стоит покупать в этом году. Они уже давно утратили свою актуальность и будут свидетельствовать об отсутствии вкуса у ее владелицы. Если же у вас в шкафу залежалась одна из таких, то лучше ее выбросить и пополнить гардероб более трендовой обновкой.

1. Надписи разными шрифтами

Много надписей на футболке, да еще и все разными шрифтами – устаревший тренд, однако он все еще довольно часто встречается в магазинах и на полочках в шкафу многих девушек. Лучше выбирать футболку с одной надписью в одном стиле.

2. Рюши на футболках

Как уверяет стилист, рюши на футболках актуальными не были никогда. Тем не менее, они довольно популярны. Если же вы хотите выглядеть стильно, то откажитесь от этого антитренда. А вот девушкам с Т-силуэтом такие носить и вовсе категорически запрещено, ведь рюши будут делать плечи еще шире, создавая нежелательный негармоничный эффект.

3. Разные персонажи, рисунки людей или животных

Эти принты устарели несколько лет назад, поэтому если видите подобные в магазине – отложите куда подальше. Вместо этого, если не хочется однотона, присмотритесь к "яркой зебре", технике тай-дай, геометрии, змеиному принту, градиенту и так далее.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что есть перечень факторов при выборе одежды, которые при любом раскладе смотрятся дешево. Так, например, некачественные швы или устаревший принт могут испортить ваш образ. Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

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