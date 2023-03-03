''Укоротят'' ноги и добавят килограммов: три ошибки в подборе одежды для невысоких женщин. Фото

Маленький рост всегда можно превратить в ваше достоинство. Стильные новинки помогут создать идеальный лук и визуально сделать вас выше. И если даже параметры леди далеки от модельных, это не обрекает ее на немодную одежду или один и тот же фасон.

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OBOZREVATEL предоставит краткое руководство, как одеваться девушкам, которых природа не наградила 170 сантиметрами. Достаточно запомнить всего несколько правил (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Лучшие модели брюк для невысоких девушек

Выбирайте джинсы с завышенной талией. Такое изделие подчеркнет ваши формы и визуально вытянет рост. А вот брюки с широкими штанинами нужно избегать – они добавят несколько килограммов и укоротят ноги. Если вы любите джинсы-клеш, пусть штанины будут немного длиннее обычных. С высоким каблуком ваш образ превратится в голливудский.

Лучшие модели юбок для невысоких девушек

Для невысоких женщин лучше всего подойдут юбки длиной мини или выше колена. Они красиво подчеркивают ноги и не нарушают пропорции фигуры. При выборе юбок по щиколотку, как и в случае с брюками-клеш, стоит надеть туфли на высоком каблуке. Кроме того, обратите внимание на плиссированные или асимметричные модели.

Идеальный принт и цвет одежды для невысоких девушек

Тонкая вертикальная полоска, горошек и неброские анималистические принты – ваше спасение. Избегайте контрастных цветовых сочетаний и толстых горизонтальных полос. Эксперты советуют не урезать силуэт большим поясом на талии или короткими топами. На вас будет прекрасно смотреться total look.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, как выбирать одежду, которая будет носиться не один сезон. Всего три правила ограничат вас от импульсивных покупок и помогут создать идеальный гардероб. Чтобы узнать все подробности – переходите по ссылке.

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