Туфли-лоферы стали одним из трендов весны 2023: какие выбрать и с чем носить. Фото

Сдержанные и строгие на первый взгляд лоферы могут приятно удивить модниц в 2023 году. Их комфорт сравним с кедами или легкими кроссовками, а элегантный дизайн позволит смело стилизовать такую пару с брючными костюмами и платьями.

Видео дня

Лоферами не стоит пренебрегать в новом сезоне, ведь именно они помогут создать стильный женственный образ на лето. OBOZREVATEL решил рассказать, какие варианты в моде (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ткань и носок

Кожаные или замшевые? Обе пары будут актуально выглядеть в этом сезоне, однако кожаные модели стоит обувать на пасмурную погоду, когда на улице сыро и мокро, а вот замшевые можно оставить для солнечных и сухих дней.

Как острый носок, так и квадратный будут в моде. Внимательным нужно быть только с круглыми лоферами, поскольку такая форма считается антитрендовой. Каблуки и платформа также приветствуются.

С чем носить

Как было сказано выше, лоферы – универсальная обувь. Конечно, в спортзал и на пробежку их не обуешь, однако на работу, учебу, свидание или прогулку – легко.

OBOZREVATEL покажет несколько образов с лоферами

Лоферы и платье

Лоферы с джинсами

Лоферы с деловым костюмом

Лоферы с шортами

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 моделях брюк, которые подходят к любому верху. С ними будет легко создавать ежедневные аутфиты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!