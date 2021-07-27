Какие летние вещи будут модными и в 2022 году: 8 главных трендов. Фото

Стилист Зоя Панина рассказала о трендах, которые не потеряют своей актуальности даже в следующем году. Тонкие трикотажные платья, костюмы, цепи, бра, топы и корсеты – лишь малая часть этого списка.

На своей странице в Instagram эксперт опубликовала соответствующий пост. Она продемонстрировала в яркой фотоподборке, какие элементы гардероба точно задержатся на длительный период времени (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Не рискуете вкладываться в тренды, боясь прогадать со сроком годности? Сейчас на распродажах можно прихватить парочку актуальных вещиц, которые точно останутся с нами в следующем году", – сказала Панина.

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Зеленый цвет покорил модниц в этом году, но в следующем он будет не менее актуален.

Квадратный мыс – еще тренд, который мы увидим в ближайшем будущем.

Тонкие трикотажные платья и костюмы смотрятся довольно женственно и сексуально, поэтому покупку этих вещей можно смело назвать удачной инвестицией в гардероб.

Цепи не сдают модных позиций уже несколько сезонов подряд, и, похоже, что они только начинают набирать популярность.

Бра, топы и корсеты можно смело комбинировать с пиджаками, футболками и рубашками.

V-образный силуэт все также остается актуальным.

Клоги – тренд, который по вкусу далеко не всем. Однако он точно задержится еще на несколько сезонов, поэтому стоит присмотреться к нему внимательнее.​​​​​​​

Костюмы с шортами не теряют своей эффектности даже при всей практичности. Модницы полюбили этот тренд еще с прошлого сезона.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что белые брюки стали настоящей модной находкой этого лета. С этой вещью можно легко скомбинировать большую часть гардероба, каждый раз придумывая все новые образы.