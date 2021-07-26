Белые брюки стали главной модной находкой лета 2021. Фото актуальных вариантов

Белые брюки стали настоящей модной находкой этого лета. С этой вещью можно легко скомбинировать большую часть гардероба, каждый раз придумывая все новые образы.

Сочеть белоснежные брюки следует с рубашкой или жакетом для деловых встреч, с романтичной блузой на свидание, а с кроп-топом на вечеринку. Об этом сообщает издание Vogue (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Что касается фасона, то стоит выбирать тот, который подходит именно вам по типу фигуру. В коллекциях всемирно известных брендов можно найти: широкие брюки-палаццо, узкие модели с разрезами у щиколоток, брюки-бананы и модели с низкой посадкой.

Видео дня

Отметим, что Одри Хепберн часто выходила в свет в укороченных белых брюках с лаконичным белым топом и удобными балетками. Жаклин Кеннеди отдавала предпочтение брюкам-клеш в сдержанной версии – с небольшим расширением снизу, а принцесса Диана сочетала эту вещь с аккуратными туфлями на плоском ходу и широкими свитерами.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что особенно актуальным цветом в сезоне осень-зима 2021 станет лавандовый. Дизайнеры известных модных домов создают коллекции одежд именно с этим цветом, который помогает каждой почувствовать себя утонченной леди из сказок.