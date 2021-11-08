Топ-5 вещей, которые лучше убрать из свого гардероба. Фото

Каждый сезон дизайнеры демонстрируют на своих подиумах новые фасоны, ткани, силуэты и формы. Осень-зима 2021/22 года не стал исключением, поэтому модницам предложили новые вариации старых трендов.

На смену шубам, ботфортам и приталенным пуховикам пришли похожие, но видоизмененные вещи. OBOZREVATEL решил рассказать, от какой одежды следует избавиться на ближайший год и чем ее можно заменить (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ботфорты и ботильоны были актуальны в минувшем сезоне. В этот раз модные дома в своих коллекциях заменили их на удлиненные до колен сапоги.

Советуют обратить внимание на широкие варианты, а также на серебряный и белый цвет. Такая обувь отлично подойдет на холодную погоду, а главное – ее можно сочетать как с юбками, так и с брюками.

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Прошлой осенью на улицах города часто можно было встретить длинные и теплые кардиганы. В этом году дизайнеры заменили их на более легкие варианты из простого материала.

На показах линеек одежды сезона осень-зима 2021/22 годов модели представили на себе более короткие кардиганы из тонкой ткани.

Без пуховика не обойтись в любую осень и зиму. Существует миф, что в свирепые морозы согреть сможет только приталенная верхняя одежда, однако дизайнеры утверждают, что такие модели уже неактуальны.

Эксперты советуют обратить внимание на оверсайз пуховики вместо облегающих вариантов. Такая одежда создаст правильную симметрию и даст свободу движениям.

Кейп – мастхев этой осени, пришедший на смену классическим накидкам. Подобную верхнюю одежду из бархата и шелка много лет назад носили рыцари, члены королевских семей и церковники.

В наше время это отличная альтернатива теплым накидкам, которые хоть и греют, но выглядят неактуально.

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