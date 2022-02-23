Хотим этого или нет, но мода меняется быстрее, чем мы успеваем в ней разобраться. Ещё вчера все повально носили бежевые плащи и тренчи с белыми кроссовками и стегаными сумочками, а уже сегодня что надевать – непонятно! Давайте посмотрим на те вещи, которые 2022-м году уже не носят. По крайней мере, те, кто следит за модой и старается быть в тренде.

Агли кроссовки (ugly shoes)

Это такие объемные нелепые и грубые, чаще всего белые, кроссовки объемного дизайна, и чем массивный их протектор, тем актуальнее. Они напоминают нам обувь из 90-х и великолепно сидят на высоких худощавых девушках и мастерски превращают пальто практически любой образ в стритстайл.

Вот уже пару лет в таких щеголяют абсолютно все - и селебрити, и фэшен-блогеры, и звезды стристайла, и даже политики… Например, наша первая леди Елена Зеленская на официальную встречу с президентом Франции в Версале надевала белые "агли кроссовки".

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Так вот 2022-м такие кроссовки уже не носят! В новом сезоне следует выбирать более минималистичный вариант с протектором поменьше.

Но выбрасывать их не спешите. Не исключено что мода на эту обувь может ещё вернуться, так как многим эти массивные модели полюбились за удобство, а мода всё-таки циклична.

Худи и спортивный костюм

Что может быть удобней! Объемная кофта с капюшоном и животик скроет, и отсутствие укладки, и шапку заменит – при этом ты выглядишь модницей на 100%!

Этот тренд возник и долго держался за счёт продолжительного карантина, когда все сидели по домам, причём месяцами, в удобной одежде. И в этой же одежде люди начали выходить в магазин, на прогулку и даже на красную дорожку.

Но так как сейчас ослабляется ограничение карантина, пора уходить от слишком удобных расслабленных образов.

Микро сумки

Год тому французский дизайнер Симон Жакмюз (Jaquemus) произвёл фурор со своими микросумочками - такие симпатичные кукольные сумочки с большой ручкой. Их тут же окрестили культовыми и купили все кому не лень. И получился обратный эффект! Стараясь отличиться, все стали носить одно и то же и чем, собственно, "убили" этот тренд слишком быстро.

Кроме того, эта мода быстро изжила себя еще и потому, что это не самый практичный аксессуар: в такую сумку ничего не помещается кроме помады или ключей.

Зеленый цвет

В прошлом году его было ну слишком много! Любой цвет со временем теряет свою популярность, но это происходит особенно быстро, если он яркий. Его использовали практически все дизайнеры в своих коллекциях, тем самым перенасытив своим изобилием.

На смену ему приходит в этом сезоне не менее яркий цвет фуксия. Поэтому, подозреваю, что он также долго не задержится.

Чтобы резко не переходить из одного цвета в другой, советую сочетать эти яркие оттенки - они прекрасно комбинируются между собой и можно составлять креативные образы.

Тотальный оверсайз

Это мешковатые вещи, будто с плеча старшей сестры, специального кроя, который делает их визуально на размер больше. Такой же "удобный" тренд, как спортивные костюмы и худи. Но, тем не менее, оду удобству и комфорту мы уже, кажется, спели во время карантина. Так как мир переходит на более ослабление карантинных мер, сиюминутно быстро реагирует и мода.

Так что в этом сезоне пора уже вылезать из полного оверсайза – он уже не в тренде. Эти вещи нужно сочетать с чем-то более обтягивающим и выбирать более приталенный вариант верха или низа в образе.

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