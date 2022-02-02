Так считала Коко Шанель. Пять цветов, которые никогда не выйдут из моды

Одна из самых культурно влиятельных женщин, французский модельер Габриэль Шанель, известная миру как Коко, умерла пятьдесят лет назад. Однако революция, которую она произвела в женской моде, начиная с 1910-х годов, до сих пор в тренде, а цветовой гаммой ежедневно пользуются миллионы представительниц прекрасного пола.

Как пишет iGuzzini, Шанель создала и носила одежду в определенных оттенках, которые ей нравились, как по эстетическим, так и по личным причинам. Цветовая гамма известного модельера стала классикой в коллективном воображении. Это неумирающие черный, белый, золотой, красный и бежевый.

Видео дня

Черный. До революции Шанель этот цвет символизировал траур. Его носили только прислуги. Но культовое черное платье-футляр превратило черный в оттенок шикарной элегантности, который идеально подходит для любого случая. С помощью черного Шанель подчеркивала другие цвета и украшения.

"Когда я найду цвет, темнее черного, я надену его. Но до тех пор я буду одеваться в черное!" – заявила в свое время Коко.

Белый. Этот цвет освещает лицо. Он одновременно сдержан и благороден, Минимальные, но изысканные эффекты с помощью комбинаций белого и черного в виде отделки карманов, манжетов или воротника также стали классикой, которую представительницы прекрасного пола до сих пор выбирают на любой случай жизни.

Золото. Шанель родилась в бедной семье, поэтому как никто другой осознавала символическую ценность этого дорогого оттенка. Модельер любила говорить, что необязательно использовать натуральное золото для того, чтобы подчеркнуть благосклонность к нему.

Красный. Шанель очень любила этот цвет и символизировала его с кровью, а также с жизнью. Он может быть ярким и агрессивным. Но если использовать более темный оттенок, то продемонстрирует элегантность и силу воли.

"Если вам грустно, добавьте больше помады и атакуйте. Мужчины ненавидят плачущих женщин", – считала Шанель.

Бежевый. Эта культовая женщина прибегала не только к темным и насыщенным цветам. Она также делала акцент на нежных оттенках. Бежевый и пудрово-розовый – это ключевая черта ее системы моды, главная суть которой заключается в универсальности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилист Зоя Панина перечислила юбки, которые станут трендовыми в текущем году.