Стройнят и молодят! Названы самые модные платья лета 2023: придадут образу элегантности. Фото

В вашем летнем гардеробе нет платья, потому что ваша фигура кажется вам "неидеальной"? Еще не поздно исправить эту ситуацию. Правильно подобранные трендовые модели помогут вытянуть силуэт, освежить ваш образ и добавить ему элегантности.

Видео дня

OBOZREVATEL собрал в материале модные фасоны, которые визуально сделают вас стройнее и даже моложе. Выбирайте легкие материалы, в которых ваше тело будет дышать даже в самую жаркую погоду. Не бойтесь экспериментировать с длиной и расцветками, но помните, что крупные принты добавляют объема и старят, поэтому их стоит избегать.

Платье с V-образным вырезом

Вы влюбитесь в этот фасон, поскольку он подходит абсолютно всем. V-образный вырез обладает "волшебными" свойствами. Он удлиняет шею, вытягивая тем самым весь силуэт, добавляет изящества верхней части тела, а также делает выше. Это идеальное решения для тех, кто хочет элегантности, легкости и женственности этим летом.

Акцент на талии

Талия – самая тонкая часть силуэта, поэтому акцент важно делать именно на ней, чтобы все другие изгибы, то есть бедра и грудь, выглядели более соблазнительно и гармонично. Линия талии перераспределит пропорции тела, сделав ноги длиннее, а фигуру выше. Важно учесть, что добиться желаемого эффекта можно не только за счет пояса или резинки в районе талии. Современные бренды предлагают широкий выбор моделей с вырезами по бокам, что также сделает акцент на талии. Присмотритесь к фасонам на запах. Они в этом сезоне также актуальны. И еще один секрет: подчеркнуть талию можно за счет трендовой многослойности – завязать на ней рубашку или кофту, как это сделала Белла Хадид на фото выше.

Платье с бретелями

Бретели с их тонкой структурой визуально стройнят плечи, шею и руки. В то время как верхняя часть наряда облегает тело, чтобы придать фигуре форму, нижняя – обычно свободна и расширяется к низу, что удлиняет ноги и делает вас более стройной.

Темные платья

Безусловно, летом хочется видеть в своем гардеробе светлые или яркие оттенки. Но именно темная палитра позволяет добиться еще большего эффекта стройности, так что отказываться от нее не стоит. Не обязательно выбирать исключительно черные платья. Присмотритесь к таким глубоким темным тонам: угольный, темно-фиолетовый, шоколадный, графитовый и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как носить шорты, чтобы выглядеть "дорого". Не все модели уместны для ношения в городе. Иногда вы рискуете выглядеть "пляжно". Этого эффекта можно избежать, если помнить простые советы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!