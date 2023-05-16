Стильные и изящные: модели юбок для женщин 40+ на весну и лето

Современная мода демонстрирует множество фасонов юбок, что отвечают потребностям женщин всех возрастов. Например, скорректировать фигуру, добавить к образу яркие акценты, подчеркнуть талию, бедра и тому подобное.

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В этой статье OBOZREVATEL мы рассмотрим несколько популярных моделей юбок, которые идеально подходят для женщин 40+. Смотрите, читайте и вдохновляйтесь.

1. Яркие цвета

В весенне-летнем сезоне не бойтесь экспериментов с цветами. Это могут быть алый (ярко-красный), розовый, изумрудный или ультрамарин. Такая палитра будет освежать образы и сделает их эффектными. Верх можно брать как в спокойных оттенках, так и в тон или в насыщенных.

2. Юбка на запах

Эта модель уже много лет не теряет своей актуальности: из текстиля или экокожи, с асимметричными деталями или монохромная без принтов. Если хотите создать элегантный образ, стилизуйте юбку тренчем или пиджаком. А если романтический – наденьте на верх рубашку или топ.

3. Юбка-карандаш

Раньше такую модель считали элементом исключительно делового стиля. Сегодня она удачно вписывается как в офисный дресс-код, так и в повседневные образы. Благодаря облегающему крою юбка-карандаш подчеркивает фигуру и делает походку более женственной. Если хотите визуально вытянуть силуэт, обратите внимание на фасоны с боковым разрезом или с высокой талией.

4. Плиссе

Этот предмет гардероба один из самых универсальных. Она отлично сочетается с рубашками, блузами, топами, футболками, боди или джемперами. Причем верх может быть как свободного кроя, так и приталенный. Одна и та же юбка-плиссе в разных комбинациях выглядит по-новому.

5. Джинсовая юбка

Советуем обратить внимание на юбки из денима длины ниже колена. Их можно стилизовать кожаным ремнем, объемной рубашкой белого или голубого цвета и накинуть сверху oversize-пиджак.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 стильных идеях для женщин 40+, которые помогают выглядеть моложе.

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