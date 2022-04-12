Стилистка Елизаветы II призналась, почему стригла волосы королеве и носит ее обувь

Стилист Анджела Келли почти 30 лет работает у королевы Великобритании Елизаветы II. Она, как никто другой, знает монархиню и описывает службу Ее Величеству в своих книгах. В одной из них она рассказала интимные подробности из ее жизни.

Как пишет Daily Mail, королева дала "зеленый свет" выходу новой книги Келли "Другая сторона медали: королева, комод и платяной шкаф". В ней она вспоминает интересные истории из жизни Елизаветы ІІ и даже рассказывает, почему носит ее обувь.

Стилист Елизаветы II особое внимание уделила историям из обыденной жизни королевы. В одном из анекдотов она рассказывает, что ее попросили подстричь волосы монархине, когда нельзя было следовать обычному протоколу. Это должен был сделать специально обученный человек, но из-за карантина коронавируса прической королевы занималась Келли.

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Также Келли поведала об еще одной интимной подробности: оказывается, что у нее с Елизаветой II одинаковый размер обуви, и стилистка лично носит новые туфли королевы прежде, чем их обует сама монарх.

Как писал OBOZREVATEL, американский таблоид Hollywood Unlocked 22 февраля опубликовал фейковую информацию о смерти королевы Елизаветы II. Уже через час британский журналист Рикардо Брукс опроверг эту новость, напомнив о спецоперации "Лондонский мост", предусматривающей четко определенные шаги британских политиков в случае смерти Ее Величества.