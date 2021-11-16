Стилист показала самые модные брюки сезона 2021-2022. Фото

Анна Яковлева
Анна Яковлева
Мода
2 минуты
618
Стилист показала самые модные брюки сезона 2021-2022. Фото

Стилист Зоя Панина показала варианты самых модных брюк в сезоне 2021-2022. В их числе, брюки с разрезами, клеш, палаццо, а также с заниженной талией.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице Instagram. "Да, они снова с нами – брюки с заниженной талией. Меньше всего мы ждали их возвращения в наши гардеробы", – написала стилист (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Она добавила, что летние коллекции 2022 года "уже вовсю намекают" на то, что мода на низкую посадку брюк возвращается.

Брюки с заниженной талией.
Видео дня

Однако стилист заявила, что модницам не стоит спешить доставать из глубин шкафа джинсы с заниженной талией, которые носили десятки лет назад. Такая модель не подойдет. Скорее в тренде будут заниженные брюки свободного кроя.

Также модницам советуют обзавестись бархатными брюками, поскольку новогодние корпоративы не за горами и брюками с простроченной стрелкой.

Бархатные брюки.
Брюки со стрелкой.

Среди трендовых вариантов также будут широкие брюки из трикотажа, для уютных осенних образов и брюки из кожи/экокожи.

Широкие брюки из трикотажа.
Кожаные брюки.

Еще одной новинкой в сезонах 2021-2022 будут клеш, прямые брюки из вельвета, брюки в мужском стиле, а также палаццо.

Брюки клеш и вельвет.
Брюки в мужском стиле и палаццо.

А недавняя новинка по-прежнему останется в моде – брюки с разрезами.

Брюки с разрезами.

К слову, Зоя Панина делилась рекомендациями, которые помогут гармонично и легко сочетать трендовые брюки-кюлоты с другими вещами в гардеробе.

Как оказалось, есть несколько действенных хитростей: правильно подобранная обувь, в большинстве случаев верх лучше заправлять в штаны, а также никакой низкой посадки. Подробнее читайте по ссылке тут..

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какой лучше всего носить фасон брюк для коррекции фигуры. Стилист посоветовала обращать внимание на тип фигуры, поскольку неправильно подобранный фасон может "накинуть" лишние килограммы.

людиСтильМодаКрасота