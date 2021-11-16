Стилист показала самые модные брюки сезона 2021-2022. Фото

Стилист Зоя Панина показала варианты самых модных брюк в сезоне 2021-2022. В их числе, брюки с разрезами, клеш, палаццо, а также с заниженной талией.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице Instagram. "Да, они снова с нами – брюки с заниженной талией. Меньше всего мы ждали их возвращения в наши гардеробы", – написала стилист (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Она добавила, что летние коллекции 2022 года "уже вовсю намекают" на то, что мода на низкую посадку брюк возвращается.

Видео дня

Однако стилист заявила, что модницам не стоит спешить доставать из глубин шкафа джинсы с заниженной талией, которые носили десятки лет назад. Такая модель не подойдет. Скорее в тренде будут заниженные брюки свободного кроя.

Также модницам советуют обзавестись бархатными брюками, поскольку новогодние корпоративы не за горами и брюками с простроченной стрелкой.

Среди трендовых вариантов также будут широкие брюки из трикотажа, для уютных осенних образов и брюки из кожи/экокожи.

Еще одной новинкой в сезонах 2021-2022 будут клеш, прямые брюки из вельвета, брюки в мужском стиле, а также палаццо.

А недавняя новинка по-прежнему останется в моде – брюки с разрезами.

К слову, Зоя Панина делилась рекомендациями, которые помогут гармонично и легко сочетать трендовые брюки-кюлоты с другими вещами в гардеробе.

Как оказалось, есть несколько действенных хитростей: правильно подобранная обувь, в большинстве случаев верх лучше заправлять в штаны, а также никакой низкой посадки. Подробнее читайте по ссылке тут..

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какой лучше всего носить фасон брюк для коррекции фигуры. Стилист посоветовала обращать внимание на тип фигуры, поскольку неправильно подобранный фасон может "накинуть" лишние килограммы.