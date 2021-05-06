Стилист объяснила, как правильно выбрать солнцезащитные очки под форму лица

Модный эксперт Екатерина Стоянова поделилась, что солнцезащитные очки следует выбирать под форму своего лица. И для этого существуют определенные правила, которые помогут легче справиться с задачей.

Так, больше всего повезло обладателям овальной формы лица, потому что им подобрать очки будет проще всего. Этой информацией специалист поделилась в программе " Kyiv LIVE" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Квадратную форму лица с помощью правильной подобранной оправы можно смягчить, выбрав очки круглой формы.

Если же лоб узкий, то рекомендуется сделать акцент на верхнюю часть лица. Для этого отлично подойдут солнцезащитные очки с так называемой "кошачьей" оправой.

Если же форма лица круглая, то следует добавить немного структурности. Для такого случая понадобятся прямоугольные очки.

Кроме того, стилист добавила, что для широкого лица подойдут только широкие оправы. Ни в коем случае не стоит выбирать маленькие формы, которые визуально только прибавят объема.

"Мы живем в то время, когда возможно все. И очки мы подбираем исключительно под форму лица, но если нам чего-то сильно хочется, то мы можем выбрать любую форму", – резюмировала Стоянова.

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Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сезоне лето 2021 в моду пришли огромные солнцезащитные очки в стиле оверсайз – чем больше их размер, тем лучше. Выбор такой модели неограниченный и они пользуются популярностью у многих звезд шоу-бизнеса.