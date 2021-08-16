Стилист назвала самые необычные тренды осень-зима 2022. Фото
Стилист и блогерша Самаль рассказала, что в сезоне осень-зима 2022 на пике популярности будут шахматный принт, топ-бра, косынки и жилете. Также в тренде остаются мини-юбки.
Кроме того, в моду возвращаются логотипы брендов на одежде. Соответствующий пост эксперт опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
- Монограммы
Логотипы снова возвращаются к нам, но теперь в виде возможных вариаций принтов. Такие версии представили на подиуме многие популярные бренды.
- Топ-бра
Не самый практичный вариант одежды на холодное время года, но тем не менее дизайнеры предлагают интегрировать его в теплый гардероб, надевая бра топы поверх платьев, джемперов и даже пиджаков.
- Шахматный принт
Не обошел стороной модные подиумы успех нашумевшего сериала "Ход королевы", одним из самых актуальных принтов сезона будет шахматная клетка.
- Косынки
Одним из самых трендовых головных уборов на ближайшие сезоны станут косынки из плотных материалов – это отличная стильная альтернатива шапкам на осень.
- Жилеты
Еще один очень логичный трикотажный тренд на осень и зиму – уютные и теплые жилеты в разных фасонах и оттенках.
- Футуризм
Металлик, переливающиеся фактуры, метализированные предметы одежды и серебряные аксессуары буквально переполняли подиумы. В повседневных образах этот стиль нужно использовать дозированно.
- Мини
Тренд, перекочевавший из весенне-летнего сезона. В холодный период, чтобы не замерзнуть, можно сочетать с колготками в тон подола или обуви, леггинсами, высокими ботфортами.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Самаль рассказала о самых распространенных ошибках в летних образах. Среди них – зимняя сумка, микрошорты в городе, силиконовые бретельки и перебор с цветами в луке.