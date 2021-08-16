Стилист назвала самые необычные тренды осень-зима 2022. Фото

Стилист и блогерша Самаль рассказала, что в сезоне осень-зима 2022 на пике популярности будут шахматный принт, топ-бра, косынки и жилете. Также в тренде остаются мини-юбки.

Кроме того, в моду возвращаются логотипы брендов на одежде. Соответствующий пост эксперт опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Монограммы

Логотипы снова возвращаются к нам, но теперь в виде возможных вариаций принтов. Такие версии представили на подиуме многие популярные бренды.

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Топ-бра

Не самый практичный вариант одежды на холодное время года, но тем не менее дизайнеры предлагают интегрировать его в теплый гардероб, надевая бра топы поверх платьев, джемперов и даже пиджаков.

Шахматный принт

Не обошел стороной модные подиумы успех нашумевшего сериала "Ход королевы", одним из самых актуальных принтов сезона будет шахматная клетка.

Косынки

Одним из самых трендовых головных уборов на ближайшие сезоны станут косынки из плотных материалов – это отличная стильная альтернатива шапкам на осень.

Жилеты

Еще один очень логичный трикотажный тренд на осень и зиму – уютные и теплые жилеты в разных фасонах и оттенках.

Футуризм

Металлик, переливающиеся фактуры, метализированные предметы одежды и серебряные аксессуары буквально переполняли подиумы. В повседневных образах этот стиль нужно использовать дозированно.

Мини

Тренд, перекочевавший из весенне-летнего сезона. В холодный период, чтобы не замерзнуть, можно сочетать с колготками в тон подола или обуви, леггинсами, высокими ботфортами.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Самаль рассказала о самых распространенных ошибках в летних образах. Среди них – зимняя сумка, микрошорты в городе, силиконовые бретельки и перебор с цветами в луке.