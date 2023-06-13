Стиль и комфорт: шесть топовых брендов купальников, на которые стоит обратить внимание этим летом

Поездка на море или отдых у бассейна – идеальное решение для жарких летних дней. Не секрет, что девушки обожают устраивать импровизированные фотосессии под солнечными лучами у воды. Для этого просто необходимо иметь стильный и эффектный купальник. Кроме того, летний лук должен быть максимально комфортным, чтобы ничего не повлияло на качество вашего отдыха.

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Платформа TravelWise представила подборку из шести мировых брендов пляжной одежды. Все они предлагают стильные и комфортные купальники из высококачественных и экологически чистых материалов.

Solid & Striped

Это нью-йоркский бренд, который специализируется на создании модной и качественной пляжной одежды. Его фирменный стиль – сочетание чистых линий, минимализма и ярких цветов. Solid & Striped основал модельер Айзек Хокинс в 2012 году. Однажды он заметил, что все девушки на пляже носят одинаковые купальники, и решил создать собственный уникальный дизайн. Сочетание классического стиля и уникальной креативности в каждой модели покорило красавиц по всему миру. Бренд занял лидирующие позиции на рынке курортной одежды. Стоит отметить, что компания также предлагает мужские единицы. Solid & Striped использует в своем производстве экологически чистые и высококачественные материалы, такие как итальянская лайкра и хлопок.

Vix Swimwear

Бренд является лидером в производстве курортной и пляжной одежды во всем мире. Основанная в Бразилии в 1998 году, компания стала популярной благодаря своим модным и эксклюзивным дизайнам. Кроме того, сотрудники Vix Swimwear заботятся о планете, а потому используют в производстве экологичные и возобновляемые высококачественные материалы. Бренд известен своими модными и стильными интерпретациями классических пляжных тенденций. Каждый элемент их коллекции обеспечивает комфорт и удобство во время носки, не вызывая дискомфорта или ограничения движений.

Seafolly

Это австралийский бренд, который производит качественную курортную и пляжную одежду с 1975 года. Он стал узнаваемым благодаря ярким, красочным коллекциям и уникальному дизайну. Seafolly предлагает широкий ассортимент пляжной одежды, включая купальники, платья, сарафаны, юбки, шорты, топы и аксессуары. Компания также использует инновационные материалы, которые не загрязняют окружающую среду – переработанный полиэстер и эко-нейлон. Купальники "а-ля Барби" от Seafolly будут особенно актуальны и востребованы в этом сезоне. Тем временем девушки, которые уже давно пополнили свой летний гардероб вещами этого бренда, восхищаются их долговечностью и комфортом.

Mara Hoffman

Американский бренд, который славится своими необычными и красочными принтами, а также использованием исключительно экологически чистых и устойчивых материалов в производстве. Компания была основана в Нью-Йорке в 2000 году и с тех пор выпускает качественную одежду класса люкс для взрослых и детей. Элегантно, ярко и трендово – так можно описать дизайны купальников от Mara Hoffman. Стоит добавить, что бренд также стремится улучшить состояние нашей планеты, организуя масштабные благотворительные кампании и жертвуя часть своей прибыли экологическим организациям.

Zimmermann

Австралийский бренд, который создает элегантную и романтичную курортную одежду, сочетая нежные ткани, кружева и вышивку. Он был основан сестрами Мишель и Ники Циммерманн в 1991 году и изначально специализировался на производстве высококачественных платьев, но позже стал известен именно благодаря своим купальникам и пляжным нарядам, включая легкие платья, сарафаны, туники, шорты и юбки. Бренд славится своими женственными дизайнами, которые продуманы до мельчайших деталей. Вся одежда шьется из органического хлопка и переработанного нейлона с использованием исключительно натуральных красителей. Девушки выглядят в купальниках от Zimmermann утонченно, но при этом максимально уверенно.

Onia

Еще один производитель курортной и пляжной одежды, который гарантирует высокое качество, современный дизайн и комфорт во время отдыха. Бренд был основан Карлосом Сенитом в 2009 году, и на сегодня предлагает широкий ассортимент купальников, аксессуаров, шорт, сарафанов, платьев, рубашек и прочего. Одной из главных особенностей Onia является использование высококачественных тканей, таких как итальянская лайкра, полиэстер и нейлон, а также инновационных технологий для обеспечения наилучшего результата. Производители всегда следуют современным тенденциям и адаптируются к потребностям своих клиентов. Если вы цените сочетание стиля и комфорта, то обязательно будете в восторге от Onia.

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