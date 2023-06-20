Стиль "богатой девушки": эти пять аксессуаров сделают любой образ роскошным. Фото
Аксессуары дополняют и украшают любой образ, но часто ими пренебрегают, акцентируя внимание только на одежде. Это большая ошибка, ведь, например, известный стиль "богатой девушки" подразумевает много лаконичных деталей и украшений.
Имея в запасе изящные аксессуары, можно превратить в образец стиля даже самый простой наряд. OBOZREVATEL расскажет, на что стоит обратить внимание (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Цепочки
Массивные и яркие подвески уже давно стали антитрендом, но лаконичные цепочки следует иметь в своей шкатулке. Одно или несколько разных по размеру украшений из серебра или золота, придадут женственности образу и визуально сделают шею более утонченной.
Часы
Этот практичный элемент может также являться акцентом в образе. Современные дизайнеры и бренды техники предлагают сотни вариантов на любой вкус. Опираться можно на элегантное механическое или смарт-украшение без излишка деталей и лишних кнопок.
Серьги-кольца
Выбирая украшение для ушей, стоит присмотреться к лаконичным серьгам-конго. Широкие варианты будут прекрасно смотреться на вечерних мероприятиях и с собранными волосами, в то время как небольшие серьги комфортно носить в повседневной жизни.
Жемчуг
Жемчуг – недешевый аксессуар, но поэтому его и считают украшением состоятельных леди. Ожерелье, серьги или браслет придадут наряду романтичности и элегентности.
Кольца с большим камешком
Не только бриллианты роскошно смотрятся на пальцах. Есть множество камней, которые красиво переливаются на солнце и дорого смотрятся. Одно такое кольцо может выглядеть презентабельнее, чем много украшений на пальцах из дешевого материала.
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