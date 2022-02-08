Стиль 'богатой девочки'. Что это и как одеваться, чтобы выглядеть дорого

В мире обсуждают стиль "богатой девочки". Многие заблуждаются, что это что-то недостижимое, ведь эксперты говорят о противоположном.

Издание InStyle приводит примеры звезд и вместе с этим пишет, что данный стиль необязательно требует денег. В первую очередь важны минимум макияжа и собственный шик. Таким образом стать "богатой девочкой" можно всем.

Звезда TikTok, блогер, стилист, а также популяризатор образа Rich Mom Крисель Лим утверждает, что один из способов выглядеть дорого – это монохромные классические луки. Также сюда подойдут твидовые ансамбли типа Chanel, геометричные кожаные сумки и золотые украшения. А вот подделки и реплики оригинальных дизайнерских вещей под строгим запретом.

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Близнецы Мэри-Кейт и Эшли Олсен любимицы модных минималисток мира. Они умеют миксовать сумку из крокодиловой кожи за 40 тысяч долларов с дешевыми вьетнамками. В общем, секрет модного успеха девушек – многослойность и простота с минимальным количеством неожиданных деталей.

"Икона стиля" Рози Хантингтон-Уайтли концентрируется на вещах нейтральных оттенков. И это не странно, ведь такой цвет подчеркивают фигуру. Модель сочетает белый и бежевый цвета, а из-за своей смуглой кожи делает ставку на золотые украшения.

Парижанка Каролин де Мегрэ считается абсолютным олицетворением Франции. Оно не изменяет своей рваной челке и винтажным джинсам Levi's, которые комбинирует с нарядными твидовыми жакетами Chanel.

"Іt-girl" Оливия Палермо выделяется из массы с помощью пестрых принтов, перьев, сложных фактурных аксессуаров и массивных украшений. Уважение общества она получает за то, что не следует пику моды не меняет свой гардероб каждые полгода.

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