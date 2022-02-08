Стиль "богатой девочки". Что это и как одеваться, чтобы выглядеть дорого

Ульяна Виноградова
Мода
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Стиль 'богатой девочки'. Что это и как одеваться, чтобы выглядеть дорого

В мире обсуждают стиль "богатой девочки". Многие заблуждаются, что это что-то недостижимое, ведь эксперты говорят о противоположном.

Издание InStyle приводит примеры звезд и вместе с этим пишет, что данный стиль необязательно требует денег. В первую очередь важны минимум макияжа и собственный шик. Таким образом стать "богатой девочкой" можно всем.

В стиле "богатой девочки" главное индивидуальность.

Звезда TikTok, блогер, стилист, а также популяризатор образа Rich Mom Крисель Лим утверждает, что один из способов выглядеть дорого – это монохромные классические луки. Также сюда подойдут твидовые ансамбли типа Chanel, геометричные кожаные сумки и золотые украшения. А вот подделки и реплики оригинальных дизайнерских вещей под строгим запретом.

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Крисель Лим выбирает монохромные классические луки.

Близнецы Мэри-Кейт и Эшли Олсен любимицы модных минималисток мира. Они умеют миксовать сумку из крокодиловой кожи за 40 тысяч долларов с дешевыми вьетнамками. В общем, секрет модного успеха девушек – многослойность и простота с минимальным количеством неожиданных деталей.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен умеют миксовать разные по цене вещи.

"Икона стиля" Рози Хантингтон-Уайтли концентрируется на вещах нейтральных оттенков. И это не странно, ведь такой цвет подчеркивают фигуру. Модель сочетает белый и бежевый цвета, а из-за своей смуглой кожи делает ставку на золотые украшения.

Рози Хантингтон-Уайтли отдает предпочтение светлым тонам.

Парижанка Каролин де Мегрэ считается абсолютным олицетворением Франции. Оно не изменяет своей рваной челке и винтажным джинсам Levi's, которые комбинирует с нарядными твидовыми жакетами Chanel.

Каролин де Мегрэ настоящая француженка в своих образах.

"Іt-girl" Оливия Палермо выделяется из массы с помощью пестрых принтов, перьев, сложных фактурных аксессуаров и массивных украшений. Уважение общества она получает за то, что не следует пику моды не меняет свой гардероб каждые полгода.

Оливия Палермо не меняет свой гардероб по последним пискам моды.

Ранее OBOZREVATEL перечислил шесть самых модных цветов весны 2022 года.

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