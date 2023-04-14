Старят и полнят! Семь непростительных ошибок в подборе одежды, от которых веет 'дешевизной'. Фото

Подобрать стильную одежду без помощи стилистов и базовых знаний в модных трендах – нелегкая задача, с которой многие сталкиваются каждый день. Существует большой риск испортить весь внешний вид из-за ошибки в выборе каждой составляющей наряда.

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Неправильно подобранный фасон, цвет или декор может добавить лишние килограммы или даже возраст. Не говоря о том, что ошибочный выбор удешевит весь образ, даже если вещь на самом деле недешевая. OBOZREVATEL решил рассказать о 7 распространенных ошибках (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Неудачная длина юбки или платья

Какой бы тренд ни преобладал на подиумах, для каждой красавицы есть своя актуальная длина юбки и платья. Высокие девушки могут позволить себе длину макси и миди, тогда как обладательницам миниатюрного роста эти модели добавят килограммов.

Одежда из прошлого

Часто бывает, что ностальгия подталкивает одеть вещь из далекого прошлого, которая когда-то была очень модной. Однако следует помнить, что даже тенденции, возвращенные из прошлого, видоизменяются. Поэтому старую одежду невозможно стилизовать так удачно, как прежде.

Неправильные джинсы

Джинсы есть в каждом гардеробе, ведь они стали едва ли не самым практичным вариантом брюк. Однако нужно следить, чтобы материал был жестким и не подчеркивал рельеф кожи, а фасон сидел по фигуре. Например, стильные "момы" или "карго" будут выглядеть уместно на худощавых ногах, а вот скинни неудачно подчеркнут их.

Вечерний образ днем

Модницы точно знают, что для каждого образа, прически, духов и макияжа есть свое время. Вечерние варианты всегда более яркие, более блестящие и причудливые, поэтому днем от всего пестрого лучше отказаться, чтобы не выглядеть "белой вороной".

Много деталей

Интересный и стильный образ – это не всегда об избытке цветов и декора. В эпоху, когда на пике популярности элегантность и простота, лишние аксессуары и разноцветная одежда будет выглядеть дешево и устарело.

Неудачный шарф

Не каждый шарф, который был в моде год или 10 лет назад, сейчас будет удачно выглядеть. Следует обратить внимание не только на то, чтобы узор, ткань и декор оставались в тренде, но и за тем, как его завязать.

Нечеткий силуэт

Ничего так не прибавляет килограммов, как нечеткий силуэт. В образе всегда должны быть правильно расставлены акценты – подчеркнутая талия, оголенные ключицы или кисти рук. Грубый, мешковатый крой не то же, что оверсайз. Поэтому желательно следить, чтобы фигура выглядела пропорционально.

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