Семь фешн-правил королевской семьи, которые стоит взять на вооружение: позволят выглядеть безупречно. Фото

Прекрасные представительницы британской королевской семьи всегда должны выглядеть элегантно, стильно и подобающе. Есть сотни правил, которые нужно соблюдать монаршим особам при создании своего модного образа: от неброского маникюра – до обязательного ношения колготок. Согласитесь, этот специальный королевский дресс-код часто хочется наследовать, а современные луки Кейт Миддлтон являются примером утонченного вкуса, поэтому многие пытаются их повторить.

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OBOZREVATEL решил рассказать о некоторых фэшн-правилах королевской семьи, которые были сформированы много лет назад. Наследницы короны до сих пор их придерживаются, хотя все чаще интерпретируют на более современный лад.

Маникюр – только нюд

Когда вы приходите к своему мастеру маникюру, то долго и нудно выбираете цвет лака из огромной палитры разнообразных оттенков. В королевской семье с этим проблем нет, ведь маникюр монарших особ должен быть неброским и сдержанным, а поэтому дамы всегда наносят на свои ногти лак пастельных тонов: прозрачный, бежевый, молочный, нежно-розовый.

Сумочку нужно держать в левой руке

Женщины в королевской семье на торжественные события, в основном, выбирают клатчи. А вот на прогулки, деловые встречи и в путешествия берут сумочки. Эксперт по этикету Мики Майер отмечает, что леди носят этот аксессуар в левой руке, чтобы иметь возможность приветствовать публику правой рукой.

Клатчи помогают зафиксировать руки

Как мы уже заметили, клатчи – частые спутники королевских особ на официальных приемах и других торжественных событиях. Вы могли заметить, что Кейт Миддлтон часто держит клатч перед собой обеими руками. Это делается не просто так. Таким образом принцесса Уэльская может зафиксировать положение своих рук и избежать рукопожатий, когда этого не требуется. Отличный лайфхак для фотосессий, кстати.

Не только юбки и платья

Думая о представительницах королевской семьи, мы, согласитесь, представляем их чаще всего в платьях и на каблуках. Однако все чаще женщины из монаршей династии отдают предпочтение элегантным брючным костюмам – стильным и изысканным. Кстати, именно Елизавета ІІ одной из первых начала внедрять ношение брюк женщинами в массы, когда это было еще абсолютной диковинкой. Любила комфортные брюки и даже джинсы также принцесса Диана. А сегодня в таких нарядах нередко встречается Кейт Миддлтон.

Шляпы – старая традиция

Ныне покойная королева Великобритании Елизавета ІІ у многих ассоциируется с ее яркими эффектными шляпками, которые она подбирала под цвет своего основного наряда. Оказывается, это давняя традиция, согласно которой женщины из королевской семьи должны держать свои волосы скрытыми под головным убором. Вплоть до 1950-х годов женщины крайне редко выходили в свет без шляпы или, например, платка. Теперь же монаршие особы надевают головные уборы только на официальные мероприятия. Кстати, яркость нарядов Елизаветы ІІ также была обоснованной. Это было необходимо для того, чтобы выделяться на фоне остальных, давая людям возможность себя запомнить.

Утяжеленная одежда

Чтобы одежда не развивалась на ветру и не спровоцировала попадание в конфузную ситуацию, дамы из королевской семьи часто носят утяжеленные юбки и платья. Один из бывших кутюрье Елизаветы ІІ Стюарт Парвин рассказывал, что пришивал маленькие гирьки к подолу одежды королевы.

Прозрачные колготки

Согласно этикету, женщины в этой семье с голыми ногами вообще никогда на людях не появляются – они всегда надевают прозрачные колготки. Хотя, на самом деле, это правило нигде не прописано, однако его выполнение является обязательным.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в TikTok все чаще начали повторять мейкап под названием "макияж мести". Это смелый, броский, гламурный макияж, который точно выделит вас из толпы и сделает звездой вечера. Такая тенденция связана с принцессой Дианой. Как именно – читайте в нашем материале.

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