Не поддавайтесь соблазну: 5 летних трендов, которые могут не подходить вашей фигуре

Когда выбираете одежду в магазине, не забывайте о своем типе фигуры. Иногда на эмоциях можно приобрести трендовую вещь, которая больше подходит стройным женщинам или с пышными формами.

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Узнайте, какие из модных нарядов можно смело надевать, а какие разочаруют вас и испортят аутфит. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Кроп-топы и футболки

Если вы комплексуете из-за слегка выпуклого живота (что является нормой), советуем не выбирать кроп-топы и вещи с вырезами в зоне талии. Трудно отказаться от них? Можете сверху надеть полупрозрачный лонгслив. Он придаст вам уверенность.

2. Плиссе

Такой тип драпировки не подходит женщинам с пышными формами, поскольку плиссе предназначено для тех, у кого фигура "прямоугольник" или "перевернутый треугольник". Если у вас тип "треугольник", "круг" или "песочные часы" – надевайте юбки-карандаш или А-силуэта.

3. Мини-юбки

Здесь несколько причин, почему не следует носить мини. Во-первых, длина ног не всегда соответствует такому фасону. Во-вторых, этот предмет гардероба часто неуместен по дресс-коду. В-третьих, мини может не подходить вашему типажу. Советуем обратить внимание на длину миди или мидакси, которые не портят пропорции тела и легко сочетаются с другими вещами.

4. Корсеты

Это трендовое изделие точно не желательно носить девушкам с пышным бюстом. Корсеты не "втягивают" грудь, а подчеркивают ее и делают визуально еще больше. Итак, если не хотите фокусировать внимание на декольте, лучше наденьте в жару бюстгальтер и рубашку, футболку или блузу.

5. Карго

Это объемные брюки с карманами. Комфортны, но не универсальны. Они визуально увеличивают зону бедер и талию. Лучше выбирайте брюки клеш или прямого кроя, которые вытягивают силуэт и делают образ стильным.

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