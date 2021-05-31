Спортивные и цветочные купальники будут в тренде лета 2021. Фото

София Ковнир
София Ковнир
Мода
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Спортивные и цветочные купальники будут в тренде лета 2021. Фото

Стилист Екатерина Полякова рассказала, что в 2021 году будут популярны спортивные и со цветочными принтами купальники. Кроме того, актуальными всегда остаются бикини животных расцветок.

В таких пляжных нарядах вы будете выглядеть превосходно. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, самый главный признак неактуального купальника – это перегруженность. Если вы видите на нем больше одного узора, то хорошо подумайте, нужен ли он вам.

Самый главный признак неактуального купальника – это перегруженность
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Если не хотите однотонный купальник, а цветной, то присмотритесь к моделям колор-блок – это выглядит интересно, но не избыточно.

Если не хотите однотонный купальник, а цветной, то присмотритесь к моделям колор-блок

Купальники в спортивном стиле всегда актуальны, но выглядят они куда дороже, если остаются в своей стилистике. Цветочный принт их не красит.

Купальники в спортивном стиле всегда актуальны

С цветочной темой стоит быть настороже, так как много продается купальников с аляповатыми принтами. Тут спасет только насмотренность.

С цветочной темой стоит быть настороже

Что касается животных принтов, тут все достаточно просто. Сами по себе они очень активные, и дополнительный декор не нужен.

Сами по себе они очень активные, и дополнительный декор не нужен

Абстракции, геометрические принты на купальниках тоже очень распространены. Если боитесь выбрать неактуальный, исходите из "чем проще, тем лучше".

Абстракции, геометрические принты на купальниках тоже очень распространены

Кроме того, неважно, какой у вас размер, так как на любую фигуру можно найти стильный современный купальник – слитный или раздельный, с принтом или без.

На любую фигуру можно найти стильный современный купальник

Напомним, ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что летом 2021 на пике популярности – купальники с яркими принтами. Так, в тренде тропические – пальмовые ветви или с попугаями. Также в моде сочетание оранжевого с малиновым цветом, или как его называет Институт Pantone – "розовый павлин".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • платье в пасторальном стиле стало главной модной находкой лета 2021. Ключевыми элементами этого стиля являются простые линии, мягкие формы, натуральные ткани и природные оттенки.

  • Также названы самые модные купальники лета 2021. Стилист Екатерина Полякова рассекретила, что летом 2021 актуальными будут яркие, ретро, минималистичные, с асимметрией и кроше купальники. По ее словам, эти варианты станут "летней классикой" и смогут подчеркнуть талию.

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