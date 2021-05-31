Спортивные и цветочные купальники будут в тренде лета 2021. Фото
Стилист Екатерина Полякова рассказала, что в 2021 году будут популярны спортивные и со цветочными принтами купальники. Кроме того, актуальными всегда остаются бикини животных расцветок.
В таких пляжных нарядах вы будете выглядеть превосходно. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Так, самый главный признак неактуального купальника – это перегруженность. Если вы видите на нем больше одного узора, то хорошо подумайте, нужен ли он вам.
Если не хотите однотонный купальник, а цветной, то присмотритесь к моделям колор-блок – это выглядит интересно, но не избыточно.
Купальники в спортивном стиле всегда актуальны, но выглядят они куда дороже, если остаются в своей стилистике. Цветочный принт их не красит.
С цветочной темой стоит быть настороже, так как много продается купальников с аляповатыми принтами. Тут спасет только насмотренность.
Что касается животных принтов, тут все достаточно просто. Сами по себе они очень активные, и дополнительный декор не нужен.
Абстракции, геометрические принты на купальниках тоже очень распространены. Если боитесь выбрать неактуальный, исходите из "чем проще, тем лучше".
Кроме того, неважно, какой у вас размер, так как на любую фигуру можно найти стильный современный купальник – слитный или раздельный, с принтом или без.
Напомним, ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что летом 2021 на пике популярности – купальники с яркими принтами. Так, в тренде тропические – пальмовые ветви или с попугаями. Также в моде сочетание оранжевого с малиновым цветом, или как его называет Институт Pantone – "розовый павлин".
Как сообщал OBOZREVATEL:
платье в пасторальном стиле стало главной модной находкой лета 2021. Ключевыми элементами этого стиля являются простые линии, мягкие формы, натуральные ткани и природные оттенки.
Также названы самые модные купальники лета 2021. Стилист Екатерина Полякова рассекретила, что летом 2021 актуальными будут яркие, ретро, минималистичные, с асимметрией и кроше купальники. По ее словам, эти варианты станут "летней классикой" и смогут подчеркнуть талию.