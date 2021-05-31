Спортивные и цветочные купальники будут в тренде лета 2021. Фото

Стилист Екатерина Полякова рассказала, что в 2021 году будут популярны спортивные и со цветочными принтами купальники. Кроме того, актуальными всегда остаются бикини животных расцветок.

В таких пляжных нарядах вы будете выглядеть превосходно. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, самый главный признак неактуального купальника – это перегруженность. Если вы видите на нем больше одного узора, то хорошо подумайте, нужен ли он вам.

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Если не хотите однотонный купальник, а цветной, то присмотритесь к моделям колор-блок – это выглядит интересно, но не избыточно.

Купальники в спортивном стиле всегда актуальны, но выглядят они куда дороже, если остаются в своей стилистике. Цветочный принт их не красит.

С цветочной темой стоит быть настороже, так как много продается купальников с аляповатыми принтами. Тут спасет только насмотренность.

Что касается животных принтов, тут все достаточно просто. Сами по себе они очень активные, и дополнительный декор не нужен.

Абстракции, геометрические принты на купальниках тоже очень распространены. Если боитесь выбрать неактуальный, исходите из "чем проще, тем лучше".

Кроме того, неважно, какой у вас размер, так как на любую фигуру можно найти стильный современный купальник – слитный или раздельный, с принтом или без.

Напомним, ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что летом 2021 на пике популярности – купальники с яркими принтами. Так, в тренде тропические – пальмовые ветви или с попугаями. Также в моде сочетание оранжевого с малиновым цветом, или как его называет Институт Pantone – "розовый павлин".

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