Смотрятся шикарно! Какие брюки идеально подойдут женщинам с широкими бедрами: топ-5 вариантов. Фото

Дамы с пышными формами часто комплексуют из-за широких бедер вместо того, чтобы научиться их подчеркивать с помощью одежды. Удачный силуэт может скорректировать фигуру и помочь избавиться от комплексов.

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Существует 5 моделей брюк, которые помогут подобрать удачный образ женщинам с фигурой типа "груша". OBOZREVATEL расскажет о них подробнее (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Джоггеры

Джогерры рассчитаны на то, чтобы смягчить силуэт за счет свободного пространства на бедрах. Каблуки и высокая посадка помогут сделать тело заметно стройнее.

Прямые джинсы

Прямой фасон уравновесит пропорции и визуально вытянет фигуру. Следует избегать украшений на бедрах, чтобы не акцентировать на них внимание.

Брюки каррот

Карроты благодаря высокой посадке акцентируют внимание на талии, создавая силуэт "песочных часов". Свободный крой на бедрах скрывает объем, а зауженные книзу штанины визуально вытягивают ноги.

Клеш

Брюки клеш сглаживают массивные бедра, уравновешивая пропорции. На дамах с объемными формами такой фасон будет удачно смотреться, если его соединить с приталенным верхом.

Вертикальные полоски

Учитывая не только крой, но и дизайн, можно вдвое эффектнее выглядеть. Вертикальная полоска помогает сделать фигуру более высокой и стройной.

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