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Смотрятся шикарно! Какие брюки идеально подойдут женщинам с широкими бедрами: топ-5 вариантов. Фото

Катерина Малай
Мода
2 минуты
924
Смотрятся шикарно! Какие брюки идеально подойдут женщинам с широкими бедрами: топ-5 вариантов. Фото

Дамы с пышными формами часто комплексуют из-за широких бедер вместо того, чтобы научиться их подчеркивать с помощью одежды. Удачный силуэт может скорректировать фигуру и помочь избавиться от комплексов.

Видео дня

Существует 5 моделей брюк, которые помогут подобрать удачный образ женщинам с фигурой типа "груша". OBOZREVATEL расскажет о них подробнее (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Джоггеры

Джогерры рассчитаны на то, чтобы смягчить силуэт за счет свободного пространства на бедрах. Каблуки и высокая посадка помогут сделать тело заметно стройнее.

Смотрятся шикарно! Какие брюки идеально подойдут женщинам с широкими бедрами: топ-5 вариантов. Фото

Прямые джинсы

Прямой фасон уравновесит пропорции и визуально вытянет фигуру. Следует избегать украшений на бедрах, чтобы не акцентировать на них внимание.

Смотрятся шикарно! Какие брюки идеально подойдут женщинам с широкими бедрами: топ-5 вариантов. Фото

Брюки каррот

Карроты благодаря высокой посадке акцентируют внимание на талии, создавая силуэт "песочных часов". Свободный крой на бедрах скрывает объем, а зауженные книзу штанины визуально вытягивают ноги.

Смотрятся шикарно! Какие брюки идеально подойдут женщинам с широкими бедрами: топ-5 вариантов. Фото

Клеш

Брюки клеш сглаживают массивные бедра, уравновешивая пропорции. На дамах с объемными формами такой фасон будет удачно смотреться, если его соединить с приталенным верхом.

Смотрятся шикарно! Какие брюки идеально подойдут женщинам с широкими бедрами: топ-5 вариантов. Фото

Вертикальные полоски

Учитывая не только крой, но и дизайн, можно вдвое эффектнее выглядеть. Вертикальная полоска помогает сделать фигуру более высокой и стройной.

Смотрятся шикарно! Какие брюки идеально подойдут женщинам с широкими бедрами: топ-5 вариантов. Фото

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