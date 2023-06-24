Смотрятся безвкусно и дешево: какие летние шорты давно пора выбросить и забыть. Фото

Настоящая летняя одежда – не платья, пиджаки и джинсы, а именно шорты. Они у нас всегда ассоциируются с отпуском, морем и посиделками с друзьями до утра в парке. Эта часть гардероба дарит комфорт, вписывается в рамки абсолютно любого стиля, заставляет чувствовать себя легко и свободно.

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OBOZREVATEL хочет продемонстрировать, какие модели шорт попали в "черный список" в этом сезоне. Несмотря на то, что буквально пару лет назад эти варианты заполонили магазины и улицы, сейчас же они неактуальны (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Велосипедки

Начало этого тренда положили Ким Кардашьян и Эмили Ратаковски, которые два года назад вышли в свет в данных шортах. После чего все модницы стали следовать их примеру. Однако стоит понимать, что эластичная ткань изделия предательски подчеркивает малейшие изъяны фигуры и требует от обладательницы иметь идеальное тело. Они и правда стали фаворитами стритстайла, но у каждой тенденции есть "срок годности". Потому в 2023 году стоит от них отказаться.

С манжетами

Ничего катастрофичного в шортах с подворотами нет, но они публично заявляют, что их обладательница уже давно не следит за новостями моды. Такие можно заменить на варианты с необработанными краями. Они будут создавать эффект легкой небрежности.

С принтом

Шорты с цветочным принтом, в клетку, полоску или горох удачно впишутся на пикнике за городом, но никак уж не на улицах мегаполиса. Ведь подобрать аутфит в одной тональности – не так просто, как кажется, а разнопестрость совсем не приветствуется. Возьмите на замену таким, изделия в ярких цветах – кукольном розовом, небесно-голубом или тропическо-зеленом.

Расклешенные

Хоть такие модели появились в трендах недавно, но они совсем не прижились. Их крой похож на юбку-шорты, которые сейчас очень популярны, но такой пошив искажает фигуру и пропорции леди. Модницы поняли минус клеша и стали искать альтернативу.

Недавно OBOZREVATEL сообщил, какие ошибки в летнем образе испортят ваш внешний вид. Слишком тугие топы, которые образовывают "валики" в области подмышек, и джинсы с огромными дырами смотрятся очень комично. Проверьте, нет ли таких изделий в вашем гардеробе.

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