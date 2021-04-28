Сандалии с тонкими ремешками будут в моде летом 2021. Фото

Еще одним обувным трендом весенне-летнего сезона 2021, кроме "рыбацких" сандалий, оказалась не менее практичная и удобная модель – сандалии с тонкими ремешками и закрытым большим пальцем. Самый главный плюс этой пары в ее универсальности.

Издание Elle пишет, что летняя обувь такого фасона будет отлично сочетаться как со спортивными нарядами, так с женственными и элегантными. К примеру, платье с актуальным цветочным принтом будет очень кстати (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Британская супермодель, известна как одна из "ангелов" "Victoria's Secret", Роузи Хантингтон-Уайтли продемонстрировала этот тренд на себе и даже создала собственную дизайнерскую модель сандалий с тонкими ремешками и закрытым большим пальцем. Новинка стала главным украшением ее новой коллекции, которую знаменитость выпустила совместно с брендом Gia.

Так, модель позировала в практичной обуви светло-коричневого цвета, скомбинировав ее со спортивным костюмом размера oversize. Кроме того, она была запечатлена без макияжа на лице, волосы собраны в тугой пучок.

Ранее OBOZREVATEL писал о главных трендах обувной моды весны-лета 2021.Так, наибольшую популярность приобретают разнообразные плетеные модели, а также еще несколько актуальных вариантов.