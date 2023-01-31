''Самый соблазнительный'' тренд 2000-х снова возвращается в моду: как носить джинсы с заниженной талией. Фото

Брюки с высокой талией – еще не антитренд, однако они стремительно уступают место "самому соблазнительному" тренду 2000-х – низкой посадке. Джинсы, открывающие живот и небрежно сидящие на бедрах, стали новым хитом сезона.

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Его уже успели продемонстрировать иконы стиля и известные звезды, которые задают тренды. Впрочем, стоит заметить, что в моду не возвращаются уже привычные нам облегающие фигуру скинни.

Комфорт и оверсайз соединились со соблазнительностью в стильной модели – джинсах с заниженной талией прямого или широкого кроя.

Всемирно известная супермодель Джиджи Хадид комбинирует классические джинсы с белой футболкой, облегающей ее тело. На ногах у нее были белые кеды, а на плече – сумка.

Американская актриса Пэрис Берелк сочетает широкие брюки с низкой талией с откровенным верхом. К примеру, коротким топом, который подчеркнул талию звезды.

Итальянская модель и актриса Джулия Фокс одевает стильные джинсы на низкой посадке. Пропорции остаются неизменные – широкий низ и облегающий или откровенный верх.

Анализируя луки знаменитостей, можно подытожить требования к созданию образов с новым трендом: широкая модель, открытый верх и простые силуэты.

Ранее OBOZREVATEL писал, что не рекомендуют делать при создании образа. Советы дала украинская стилистка.

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