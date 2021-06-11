Самые модные топы лета 2021: с чем их носить. Фото
Самыми актуальными топами лета 2021 являются лаконичные модели в спортивном стиле, фактурные бра, а также варианты из костюмной ткани с актуальными прорезями в технике cut-out. Их можно носить в паре с жакетами и брюками, или просто с джинсами с высокой посадкой.
Такие топы отлично впишутся в любой образ и сделают его более эффектным. Об этом сообщает издание Elle.UA (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).
Стилисты советуют также миксировать их с брюками палаццо или же с контрастными широкими джинсовыми шортами.
Если вы хотите сделать свой образ более романтичным – выбирайте не менее трендовые топы с объемными рукавами, воланами или баской.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
самыми актуальными джинсами лета 2021 стали модели-баллоны и максимально широкие денимовые брюки. Особенно выигрышно они будут смотреться в белом цвете или в классическом голубом.
Также стало известно, какие жакеты будут наиболее популярными в 2021 году. Их можно носить с платьями, всеми разновидностями юбок, широкими брюками, прямыми джинсами и даже с шортами в спортивном стиле.
В 2021 году появился новый микротренд. На пике популярности украшения из бисера, ракушек, жемчуга и бусин, которые заинтересовали модниц еще летом 2020.