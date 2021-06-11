Самые модные топы лета 2021: с чем их носить. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Мода
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Самые модные топы лета 2021

Самыми актуальными топами лета 2021 являются лаконичные модели в спортивном стиле, фактурные бра, а также варианты из костюмной ткани с актуальными прорезями в технике cut-out. Их можно носить в паре с жакетами и брюками, или просто с джинсами с высокой посадкой.

Такие топы отлично впишутся в любой образ и сделают его более эффектным. Об этом сообщает издание Elle.UA (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Стилисты советуют также миксировать их с брюками палаццо или же с контрастными широкими джинсовыми шортами.

Модный топ на лето 2021
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Топы – тренд лета 2021
Фактурное бра – тренд лета 2021
Модный топ на лето 2021
Спортивный топ – тренд лета 2021
Модный спортивный топ

Если вы хотите сделать свой образ более романтичным – выбирайте не менее трендовые топы с объемными рукавами, воланами или баской.

Модный топ с воланами
Модный топ с объемными рукавами
Модный шелковый топ

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