Самые модные топы лета 2021: с чем их носить. Фото

Самыми актуальными топами лета 2021 являются лаконичные модели в спортивном стиле, фактурные бра, а также варианты из костюмной ткани с актуальными прорезями в технике cut-out. Их можно носить в паре с жакетами и брюками, или просто с джинсами с высокой посадкой.

Такие топы отлично впишутся в любой образ и сделают его более эффектным. Об этом сообщает издание Elle.UA (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Стилисты советуют также миксировать их с брюками палаццо или же с контрастными широкими джинсовыми шортами.

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Если вы хотите сделать свой образ более романтичным – выбирайте не менее трендовые топы с объемными рукавами, воланами или баской.

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