В молочных и кремовых оттенках: какие юбки носить этой осенью. Фото

Этой осенью на пике популярности будут две модели юбок – с плиссировкой (мини или макси длины), а также юбки с клетчатым принтом. Эти тренды у многих ассоциируются с шотландскими килтами и аристократическими британскими нарядами.

Что касается цветов, то в соеннем сезоне в моде будут всевозможные молочные и кремовые оттенки. Кроме того, и в самом дизайне обновок появятся сдержанность и минимализм. Об этом пишет журнал о моде Elle (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Однако для тех модниц, которые привыкли носить яркие наряды, тоже найдется свой вариант. Известные дизайнеры подготовили для осени 2021 юбки в стиле печворк, а также миди-модели с ассиметричным кроем.

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Сочетать трендовые юбки стоит с правильно подобранным верхом, который сделает образ целостным и многослойным. А также не забывать об аксессуарах – именно они помогают правильно расставить акценты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилист Екатерина Полякова рассказала, что осенью 2021 на пике популярности будут джинсы с низкой посадкой, мешковатые и клеш. Также в тренде остается черный деним. По словам эксперта, тренд на низкую посадку не исключает высокую посадку, а в мешковатые джинсы не нужно облачаться каждому.