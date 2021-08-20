С чем сочетать массивные цепи осенью 2021: подборка готовых образов. Фото

Крупные цепи начали завоевывать популярность еще в весенне-летнем сезоне, но и осенью 2021 они не потеряют своей актуальности. Чокеры-цепочки в сочетании с жакетами оверсайз – один из модных вариантов, чтобы встретить осень ярко.

Чокеры-цепочки довольно универсальны в использовании, потому что носить их можно как на голое тело, так и поверх рубашек или гольфов. Об этом пишет издание Elle (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, массивные аксессуары станут отличным дополнением к трикотажным платьям, футболкам и тонким свитерам.

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Браслеты в виде цепочек тоже можно смело использовать с большинством образов. Однако специалисты отмечают, что лучше всего они смотрятся вместе с жакетом в мужском стиле. А также следует попробовать комбинацию с базовыими гольфами или футболками.

Цепочки в осенне-зимнем сезоне можно будет увидеть и на трендовых сумках – в виде съемного эффектного плечевого ремешка или декоративного элемента.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что летом-2021 в моде были сумки всевозможных неоновых оттенков, но с приходом осени ситуация изменится. На пике популярности будут природные натуральные оттенки. Песочный, глиняный, землистый или припыленно-пурпурный цвета станут самыми трендовыми будущей осенью.