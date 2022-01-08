С чем носить трендовые джинсы на низкой посадке: разбираем на примере Беллы Хадид

Не секрет, что одной из самых больших поклонниц стиля 90-х и 00-х является американская супермодель Белла Хадид. Она не отказалась от набирающего обороты тренда на штаны с низкой талией даже тогда, когда все спрятали их на задние полки гардероба.

Звезда подиумов в совершенстве научилась подбирать фасоны, цвета, узоры и совмещать их с актуальными новинками. Глянец Elle предсказывает новое дыхание джинсам на низкой посадке, поэтому мы разбираем, как их носит манекенщица (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Один из продемонстрированных Беллой образов состоит из экстрашироких черных джинсов и облегающей кофточки в стиле 00-х. Такая комбинация оверсайз и эротики выглядит стильно и не пошло, даже несмотря на то, что низкая посадка открывает живот.

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Следующий дерзкий look модели – расширены внизу джинсы цвета хаки, оверсайз байкерская кожаная куртка и черный топ с небольшим декольте.

Хадид добавила в ретро-образ блестящие аксессуары и массивные ботинки.

Младшая из сестер Хадид любит комбинировать новый тренд с такими же популярными вещами 00-х. В частности, летом она надела штаны из разноцветного денима с ярким укороченным топом, демонстрируя плоский живот.

На прохладную погоду звезда приобрела костюм-двойку из прямых брюк на низкой талии в клетку и такого же пиджака. Чтобы добавить в образ эротики, супермодель надела под низ актуальную блузу с откровенным декольте.

Коротко о звезде:

Белла Хадид – американская модель палестино-голландского происхождения Является послом и постоянным лицом модных домов Dior и Bulgari. Белла заняла 9-е место в списке самых оплачиваемых моделей мира в 2017 году по версии Forbes.

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