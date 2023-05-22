С чем носить шорты летом, чтобы выглядеть стильно: пять идей, которые стоит повторить. Фото

Летние шорты – один из самых недооцененных элементов гардероба, ведь с ними редко пытаются создать стильные, интересные и эффектные образы, ограничиваясь простыми футболками. На самом же деле существует огромное разнообразие шорт – от кружевных до спортивных – которые можно легко стилизовать и чувствовать себя комфортно в жару.

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Стоит только раз подобрать и примерить шорты с разным верхом, чтобы открыть новые стильные сочетания. OBOZREVATEL решил рассказать, с чем они будут выглядеть модно летом 2023 года (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

С блузкой

Несмотря на распространенное мнение, что шорты лучше всего смотрятся в спортивном образе, их можно удачно стилизовать и в других стилях. Например, модель миди-длины из брючного материала будет стильно выглядеть с блузкой. Такой лук вполне можно назвать деловым и даже вечерним.

С рубашкой

Классическая белая рубашка отлично смотрится в сочетании с джинсовыми шортами и другими вариантами. Такой верх придаст фигуре пропорциональности за счет объема сверху.

С кроп-топом

В особо жаркие дни не стоит отказываться от укороченных топов. Такой верх подчеркнет талию и полностью откроет красоту шорт.

С боди

Красавицы, которые ценят закрытость и элегантность в нарядах, могут смело комбинировать спортивные, элегантные и повседневные модели с боди. За счет застежки не нужно будет поправлять верх во время прогулок или других активностей.

Комплект

Если желания выбирать верх к шортам нет, можно приобрести готовый комплект. Пиджак, футболка, топ, рубашка или другая вещь по умолчанию будет выглядеть стильно и уместно с шортами в комплекте.

Раньше OBOZREVATEL писал, с чем нельзя носить джинсы. Чтобы не выглядеть глупо, запомните шесть комбинаций и не повторяйте их.

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