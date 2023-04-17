С чем носить миди-юбки: 5 модных трендов, которые стоит попробовать. Фото

Юбки миди являются одними из фаворитов всех женщин. Этот предмет гардероба имеет покрой и фактуру на любой вкус, а также комфортную длину. Прекрасно комбинируется как с обувью на каблуке, так и с кедами, балетками или лоферами.

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А с чем лучше надевать миди? Читайте в материале OBOZREVATEL стильные советы, следуя которым вы будете выглядеть эффектно.

1. Миди-юбка и рубашка или блуза

Чтобы образ был актуален, блузу или рубашку лучше выбирать свободного кроя, в благородной фактуре (хлопок, лен или шелк). Если подол юбки расширенный, то лучше заправить в нее верх, с легким напуском или завязав маленький узелок.

2. Юбка со свитером

Если девушка высокого роста, лучше выбрать свитер oversize, а если среднего или маленького – приталенную модель. Верх можно надеть как с напуском, так и заправив спереди в юбку. Весной или летом дополнить образ можно шляпой и маленькой сумочкой.

3. Миди-юбка и футболка или топ

Стилизуйте миди футболкой свободного кроя или приталенным топом. Завершите образ яркими аксессуарами. Это может быть платок в прическе, маленькая сумка и акцентные серьги или браслет.

4. Юбка и платье

Это одна из самых креативных комбинаций. Подходит для тех, кому надоели классические сочетания в одежде. Она построена на принципе многослойности: наденьте платье, а поверх нее асимметричную юбку. Материал юбки должен быть плотнее фактуры наряда. В этом случае не желательно злоупотреблять цветом или аксессуарами.

5. Миди-юбка и пиджак

В 2023 году в тренде удлиненные блейзеры прямого или приталенного кроя. Они гармонично сочетаются с миди. Особенно этот прием подходит девушкам выше среднего или высокого роста. Миниатюрным леди лучше избегать его, потому что это изменит пропорции фигуры не в вашу пользу.

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