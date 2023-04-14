Как носить платки: 5 креативных способов, которые сделают вас королевой стиля

Если вы любите монохромную одежду без узоров или стильных акцентов – без аксессуаров никак. Они сыграют ключевую роль в образе.

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Попытайтесь экспериментировать не только с бижутерией или ювелирными изделиями. Дополните свой лук шелковым платком – и он станет эффектным. А как это лучше сделать – читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Платок на шее

Сверните платок в тонкую полоску и повяжите на шее. Идеальным станет сочетание с блузой или рубашкой свободного кроя. Сверху накиньте oversize-пиджак, кожаную или джинсовую куртку. На ноги наденьте туфли-лодочки или балетки.

2. Платок в ковбойском стиле

Сверните аксессуар треугольником и повяжите как ковбои. Дополните свой аутфит крупными серьгами, шляпой и пиджаком с брюками свободного кроя. Так вы точно станете звездой уличного стиля.

3. Платок вместо ремня

Завяжите платок на джинсы, юбку или брюки. Так вы подчеркнете талию и сделаете образ нетривиальным. Лучше всего такой платок стилизовать с однотонными вещами. Это может быть бежевая рубашка и брюки, зеленая блузка и юбка. Словом, экспериментируйте.

4. Платок-обруч

Наденьте платок на голову вместо обруча. Так вы сделаете акцент на чертах лица и ухоженных волосах. Одежда в таком случае должна быть максимально лаконична и нейтральна: простого кроя, в спокойной цветовой гамме и с минимумом других аксессуаров.

5. Хвост с платком

Завяжите низко или высоко хвоста, закрепив резинкой, а сверху украсьте свернутым в тонкую полоску платком. Концы аксессуара могут быть как короткими, так и длинными. Этот стильный прием придаст образу динамичности. Будет прекрасно, если цвет или принт платка будет идентичен или схожим с брюками, джинсами или юбкой.

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