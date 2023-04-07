Как в 20, так и в 50: одежда, которую можно носить в любом возрасте

Мысль о том, что вещи, которые носят юные девушки, неактуальны для женщин в зрелом возрасте – это стереотип в мире моды. Его следует забыть. Есть универсальные предметы гардероба, что подходят всем, независимо от цифры в паспорте.

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Поскольку в ХХІ веке пришло время ответственного потребления – все вложения в одежду могут быть оправданы. Например, вы можете в 20 лет приобрести качественную вещь, что будет актуальной и презентабельной и в 30, а в 30 – добавить в шкаф одежду, которая будет подходить в 50. Рассказываем в материале OBOZREVATEL о том, что к лицу женщинам в любом возрасте.

1. Oversize-рубашка

Рубашка свободного кроя уже долгое время не покидает тренды. Ее можно носить с юбками миди и макси, набрасывать поверх топов и футболок вместо пиджака, а также сочетать с брюками и джинсами. Обувь подходит также любая – от спортивной до классической.

2. Джинсы

Следует обращать внимание на фасон и крой. К примеру, джинсы клеш с высокой посадкой, в отличие от скинни, были актуальны в прошлом веке, и не выходят из трендов сегодня. Если хотите комбинировать их с любым верхом, предпочитайте модели белого, синего или нежно-голубого цвета.

3. Тренч

Этот предмет гардероба еще с прошлого века "пленил сердца" многих женщин. Все благодаря стильному крою и универсальному использованию. Тренч можно стилизовать с платьями миди и туфлями-лодочками, или же со спортивным костюмом и кроссовками.

4. Брючный костюм

Качественный костюм-двойка будет служить вам десятилетиями. Это если вы не прогадали не только с качеством, но и цветом. Лучше выбирать модели в классической или пастельной гамме оттенков: черный, бежевый, темно-синий, шоколадный или серый.

5. Двубортный пиджак

Этот предмет гардероба можно носить в смелых образах (с кроп-топом, джинсами и хлопковыми джогерами), или в классических (с блузой, юбкой-карандашом и широкими брюками). Словом, экспериментируйте. Двубортовый пиджак украсит не одну сотню аутфитов.

Ранее OBOZREVATEL писал о стильных и удобных альтернативах туфлям-лодочкам, что не выходят из моды.

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