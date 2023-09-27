С чем носить босоножки осенью и при этом выглядеть стильно. 5 неожиданных аутфитов
Пока погода радует теплыми днями, все еще можно дать волю фантазии, сочетая летнее и осеннее. Уже не первый сезон модницы комбинируют тренчи и легкие пальто с открытой летней обувью. Так что если вы еще не готовы сказать "до свидания" любимым босоножкам как минимум на полгода, то эта подборка для вас.
Украинская стилистка Инна Stylist UA в своем Instagram собрала 5 неожиданных аутфитов как, на первый взгляд, объединить несочетаемое.
Босоножки нейтральных цветов дополнят осенний образ, например с кожаным коричневым пальто. Такой лук будет выглядеть неперегруженно и гармонично.
Пальто яркого цвета и босоножки помогут создать летнее настроение осенью. Так что не следует бояться использовать веселую палитру в своих образах на холодное время года, а босоножки станут отличным дополнением.
В аутфитах с платьями или юбками открытая обувь на каблуке поможет создать элегантный и обаятельный вид. А пальто или тренч как верхняя одежда точно не испортят картину.
Луки в базовых нейтральных цветах можно разбавить, добавив любимую пару летней обуви. Они сохранят лаконичность образа, но станут интересной деталью.
Босоножки также могут быть полезны при экстравагантных аутфитах, как, например, с юбкой и длинной сеткой и стразами.
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