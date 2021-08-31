Рубашка стала must have модного гардероба: стилист рассказала, с чем ее носить. Фото

Стилист и блогерша Зоя Панина рассказала, что рубашка – это универсальная вещь в гардеробе. В ней можно ходить и на работу, и на вечеринку, и просто на прогулку с подругами.

Рубашку можно сочетать с жилетом, кардиганом или джемпером. Соответствующий пост эксперт опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам стилиста, рубашка с жилетом остается актуальной схемой и в этом сезоне.

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Платье-рубашку можно носить вторым слоем в миксе с джинсами и футболками. А сверху – стильный тренч.

Стилист также рекомендует не оставлять без внимания кожаные рубашки. Это отличная альтернатива косухе.

Кроме того, можно сочетать рубашку с кардиганом или джемпером. При этом обязательно оставляйте запас воздуха между джемпером и рубашкой.

Хитом летнего сезона стали костюмы с шортами и брюками. Эти вещи будут актуальны и в 2022 году.

Рубашка с водолазкой или футболкой. Главный критерий – рубашка свободная или оверсайз.

Также в этом сезоне можно сочетать рубашку с топом, бра, корсетом и даже галстуком.

Кроме того, стильно будет смотреться рубашка с водолазкой и жакетом. Такой образ подойдет для стройных модниц или тех, кто любит одеваться потеплее.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, стилист Екатерина Полякова поделилась несколькими советами о том, от каких вещей нужно обязательно избавиться в своем гардеробе. Среди них – старые праздничные платья, испорченная и непонравившаяся одежда.